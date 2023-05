Journée portes ouvertes de la Banque africaine de développement aux Seychelles : la société civile pour plus d'engagement dans la transition énergétique et le développement de la jeunesse





TUNIS, Tunisie, 10 May 2023 / PRN Africa / -- Le bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Est a tenu sa première journée portes ouvertes avec les organisations de la société civile des Seychelles, le 27 avril 2023. Au total, 25 représentants de la société civile, à l'instar de la Plateforme d'engagement des citoyens des Seychelles (dite CEPS, par sigle anglais pour Citizens Engagement Platform Seychelles), ont répondu présents à l'invitation de la Banque à venir discuter de sa stratégie pays et de son portefeuille de projets aux Seychelles.

La directrice générale du bureau régional de la Banque pour l'Afrique de l'Est, Nnenna Nwabufo a réitéré l'engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à travailler étroitement avec les organisations de la société civile pour concrétiser les « High 5 » de la Banque, ses grandes priorités opérationnelles, en vue d'une croissance et d'un développement inclusifs et durables. Cette journée portes ouvertes se voulait une plateforme de partage d'informations, a-t-elle souligné, tant sur le portefeuille de la Banque qu'en termes de mutualisation de connaissances, et offrait à la société civile l'opportunité d'exprimer ses avis et réflexions, afin d'optimiser l'action de la Banque aux Seychelles.

Secrétaire principale à la planification nationale du gouvernement seychellois, Élizabeth Charles Agathine a souligné qu'une collaboration efficace entre le gouvernement, la société civile et les partenaires au développement est capitale pour atteindre les objectifs communs. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement à travailler avec les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes pour trouver, ensemble, des solutions aux défis du développement des Seychelles. « Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer une société plus juste, plus inclusive et plus durable », a déclaré Mme Agathine au nom du gouvernement des Seychelles.

Quant à la directrice des programmes spéciaux au cabinet du président des Seychelles, Maria Mulindi, elle a remercié le Groupe de la Banque pour cette initiative de journée portes ouvertes destinées aux organisations de la société civile. Soulignant le rôle central de la société civile dans le processus de développement de l'archipel, elle a appelé à réfléchir sérieusement au rôle que la société civile pourrait jouer dans les programmes de développement que la Banque finance aux Seychelles et dans la région. Ce, pour garantir de véritables progrès sociaux et renforcer l'impact des actions de la Banque sur le quotidien des populations des Seychelles.

Tilahun Temesgen, chef économiste de la banque en Afrique de l'Est a présenté aux membres de la société civile les résultats obtenus depuis 2021 grâce à la mise en oeuvre de la stratégie de la Banque pour les Seychelles, ainsi que les principaux défis et les questions transversales qui ont été pris en compte. Chikanne Ezeigbo, chargée de l'engagement de la société civile au bureau régional de la Banque en Afrique de l'Est, a détaillé la manière dont la Banque travaillait avec les organisations de la société civile.

Alvin Laurence, directeur général de la Plateforme d'engagement des citoyens des Seychelles, qui chapeaute les organisations de la société civile seychelloises, a présenté le contexte de l'engagement de la société civile aux Seychelles, les défis et les opportunités de collaboration avec le Groupe de la Banque africaine de développement. Il a expliqué le mandat de la plateforme et les priorités des organisations de la société civile seychelloise.

Ont ainsi été identifiés les possibilités de collaboration en faveur d'un développement durable et inclusif des Seychelles, en particulier autour de l'engagement des organisations de la société civile dans la transition énergétique et les enjeux relatifs aux jeunes Seychellois(e)s. Mettre l'accent sur un processus de développement plus participatif est d'ailleurs l'une des recommandations majeures formulées à l'issue de ces portes ouvertes.

La société civile seychelloise a exprimé le souhait que soit créée une plateforme de dialogue multipartite entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile, qui mette l'accent sur la transition énergétique et les solutions en matière d'énergies renouvelables dans les actions de développement. Autre demande : que soient renforcées les capacités des organisations de la société civile sur les procédures de passation de marchés de la Banque, comme l'accès aux fonds de l'Initiative pour l'accès des femmes au financement en Afrique (dite AFAWA, par sigle anglais) et ceux du Fonds pour les changements climatiques en Afrique. Ils ont également souhaité que soit mis en place un plan de transition des combustibles fossiles vers les énergies propres, et que les programmes d'enseignement soient révisés pour mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi, dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des énergies renouvelables notamment.

SOURCE Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

15 mai 2023 à 10:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :