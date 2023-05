Consultations d'étapes pour l'élaboration du Plan national de développement de la comptabilité économique et environnementale (PNDCEE) ? comptabilité du capital naturel





YAOUNDÉ, Cameroun, 12 May 2023 / PRN Africa / -- le Bureau Sous Régional de la CEA, en collaboration avec le PNUD et l'Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, organisent un atelier pour l'élaboration du Plan national de développement de la comptabilité économique et environnementale (PNDCEE) ? comptabilité du capital naturel.

Au Cameroun, il ressort des diagnostics les plus récents, des insuffisances au niveau de la plupart des fonctions statistiques, qui limitent les capacités du pays à disposer d'informations désagrégées et de qualité pour une meilleure gestion des politiques et des stratégies de développement. Pour surmonter ces défis, le Système des Nations Unies (SNU) au Cameroun a mis en place une stratégie avec pour objectif d'aider à améliorer le Système National d'information statistique (SNIS) dans le sillage de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS30), en termes de coordination, de suivi des objectifs du développement durable (ODD), de production de données désagrégées de qualité, d'accessibilité des données aux utilisateurs, de gouvernance dans la normalisation et d'utilisation des données. Plus précisément, il s'agit de fournir au système statistique national une assistance technique pour l'adoption et le développement du système de comptabilité économique et environnementale.

En effet, le système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) est une norme statistique internationale pour la comptabilité du capital naturel (CCN). C'est un système intégré qui fournit un cadre pour la mesure de l'environnement et des écosystèmes, et leurs contributions à l'économie et au bien-être. Il permet de renseigner sur l'utilisation des ressources naturelles (eau, énergie, forêt, etc.), l'émissions des déchets et la pollution, ainsi que sur l'étendue et la condition des écosystèmes et les services écosystémiques qu'ils fournissent à la société (séquestration du carbone, filtration de l'eau, pollination, récréation, etc.). Ainsi, le SCEE fournit un cadre pour obtenir des statistiques cohérentes et comparables internationalement sur les liens entre l'économie et l'environnement.

Le Cameroun a bénéficié en 2018 et 2019 du Programme de renforcement des capacités de la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA) sur l'élaboration et l'utilisation de Tableaux des Ressources et Emplois Etendus à l'Environnement (TRE-EE) en Afrique. Ce programme visait principalement la vulgarisation de la pratique de la comptabilité économique et environnementale dans les pays africains. Il est maintenant question, à travers cet accompagnement du SNU, d'initier et pérenniser la pratique de la comptabilité du capital naturel dans le pays.

L'objectif général de ces consultations d'étapes est de requérir les contributions des différentes parties prenantes pour l'élaboration du Plan National de Développement de la Comptabilité Economique et Environnemental (PNDCEE) au Cameroun.

De façon spécifique il s'agira au cours des consultation d'étapes de : (i) Sensibiliser les parties prenantes sur l'importance des comptes du capital naturel ; (ii) Identifier les problématiques clés et les priorités politiques nationales ; (iii) Identifier les parties prenantes clés ; (iv) Penser les mécanismes institutionnels de mise en oeuvre ; (v) Constituer les équipes techniques nationales de travail et (v) Évaluer les sources de données.

15 mai 2023

