Changeons le discours sur l'Afrique grâce aux partenariats et aux investissements, déclare la directrice de l'Africa Investment Forum





TUNIS, Tunisie, 15 May 2023 / PRN Africa / -- Les Africains devraient rejeter l'image de statu quo que renvoie leur continent et travailler avec le secteur privé, les gouvernements et les partenaires au développement pour tirer parti de ses immenses possibilités, a déclaré Chinelo Anohu, directrice principale de l'Africa Investment Forum.

Mme Anohu prononçait le discours d'ouverture de l'Africa Futures Symposium 2023, organisé par le Lauder Institute de la Wharton School de l'University of Pennsylvania (université de Pennsylvanie) à Philadelphie, aux États-Unis.

Le Lauder Institute a été fondé en 1983 par Ronald Lauder et son frère Leonard, tous deux héritiers de la société de cosmétiques Estée Lauder. Le Lauder Institute comprend un programme pour l'Afrique qui prépare les étudiants à mener des conversations axées sur l'Afrique dans l'économie mondiale actuelle.

Ronald Lauder a toujours été un partisan du développement et de la prospérité de l'Afrique. En 2015, il a cofondé Alta Semper, une société de capital-investissement qui a investi plus de 150 millions de dollars dans des entreprises de soins de santé de premier plan en Égypte, au Maroc, au Nigeria, au Kenya et en Ouganda.

Le thème du symposium 2023, «?Shifting Narratives?» (changer le discours), s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large visant à faire de l'Afrique une destination d'investissement attrayante offrant des rendements élevés.

Il est également en phase avec les objectifs de l'Africa Investment Forum, une initiative phare de la Banque africaine de développement et de sept partenaires fondateurs, qui mène des transactions de partenariat privé et public à travers l'Afrique jusqu'à la clôture financière.

«?Le discours sur l'Afrique doit changer grâce aux partenariats, à l'investissement, et non à l'aide, et grâce à un engagement qui soit édifiant pour le continent?», a déclaré Mme Anohu. «?Nous devons adopter une approche symbiotique, un effort de collaboration avec le secteur privé, les institutions publiques et les individus pour obtenir des résultats significatifs.?»

Mme Anohu a félicité les États-Unis pour leur engagement continu en faveur de l'Afrique et, plus particulièrement, de l'Africa Investment Forum. Le Forum et l'Agence américaine pour le commerce et le développement ont organisé conjointement un événement en juillet dernier à l'intention de 40 femmes leaders à l'avant-garde de l'infrastructure durable en Afrique et ont conclu un protocole d'accord relatif au financement de transactions éligibles dans des secteurs ciblés, pour des études de faisabilité et des services de conseil en matière de transactions destinés aux promoteurs de projets. Cette collaboration a déjà permis de financer la préparation de l'un des projets menés par des femmes sur la plateforme de l'AIF.

Elle a indiqué que l'événement phare de l'Africa Investment Forum, les Market Days, qui se tiendra en novembre 2023, réunira des promoteurs de transactions internationaux, des investisseurs et des responsables gouvernementaux qui auront accès à des transactions prêtes à passer à l'étape de la clôture.

Les projets présentés lors de l'événement Market Days 2022, tenu en novembre dernier, ont suscité 31 milliards de dollars d'intérêt d'investissement de la part d'investisseurs africains et mondiaux. L'événement reprogrammé des Market Days 2021, qui s'est tenu en mars 2022, a mobilisé 32,8 milliards de dollars supplémentaires d'intérêt d'investissement de la part des investisseurs, pour un total de 63,8 milliards de dollars au cours de cette année civile.

Après Mme Anohu, l'ambassadrice de Namibie aux États-Unis, Margaret Mensah-Williams, s'est jointe à Akunna Cook, fondatrice et directrice générale de Next Narrative Africa, et à Okendo Lewis-Gayle, fondateur et président de Harambeans(le lien est externe), pour discuter des perspectives pour l'Afrique.

M. Lewis-Gayle a relevé des signaux indiquant que le comportement des acteurs mondiaux à l'égard de l'Afrique était en train de changer, observant que de hautes personnalités des États-Unis, de la Russie et de la Chine s'étaient rendues dans des pays africains en 2023.

Mme Cook a expliqué qu'elle avait fondé Next Narrative(le lien est externe) pour contrebalancer l'image de l'Afrique véhiculée par les médias occidentaux, dépeinte comme primitive, à risque et ayant besoin d'aide.

«?Si nous ne remplaçons pas ces images par d'autres... cela aura pour conséquence de priver le continent d'investissements importants et d'empêcher la formation de partenariats importants?», a-t-elle déclaré.

Regina Abrami, directrice du Lauder's Global Program, a ouvert la deuxième journée du symposium. Elle a réuni des universitaires, des chefs d'entreprise et des responsables gouvernementaux pour discuter de sujets tels que le dividende démographique de l'Afrique et les rôles respectifs de l'économie numérique et de la diaspora dans le développement de l'Afrique.

Parmi les autres intervenants figuraient Deniece Laurent-Mantey, conseillère spéciale pour la mise en oeuvre du Sommet des dirigeants États-Unis?Afrique au département d'État des États-Unis, et M. Guevera Yao, directeur exécutif pour l'Afrique à la Chambre de commerce des États-Unis.

Lors de son séjour aux États-Unis, la directrice principale, Mme Anohu, a participé à des réunions bilatérales avec plusieurs chefs d'entreprise et investisseurs institutionnels.

SOURCE Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

15 mai 2023 à 10:39

