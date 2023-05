Journée de reconnaissance policière - Une policière et un policier de l'Estrie honorés pour leurs interventions exceptionnelles





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'agente Julie Roussy, du Service de police de Sherbrooke, ainsi que l'agent Raphaël Gagné, du Service de police de Granby, ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Mme Roussy s'est vu décerner une Médaille pour action méritoire pour le geste héroïque qu'elle a posé le 1er mai 2022, soit le sauvetage d'un homme qui s'était jeté dans la rivière Saint-François et d'un bon samaritain ayant tenté de lui porter secours. Quant à M. Gagné, il a reçu une Croix de bravoure pour son intervention ayant permis de sortir une dame âgée prisonnière de son logement en feu.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

Citation :

« Je tiens à féliciter et à remercier nos deux agents pour leurs interventions héroïques, qui nécessitaient un sang-froid remarquable. Sans se laisser freiner par la température glaciale de l'eau, Julie Roussy s'est précipitée dans la rivière afin d'aller secourir ces hommes en détresse et de les ramener vers la berge, en nageant à contre-courant. Et Raphaël Gagné, sans autre équipement qu'une simple lampe de poche, a usé de son courage, de son endurance physique et de son flair pour secourir cette dame coincée dans sa résidence. Leurs valeurs d'altruisme et de courage ont de quoi susciter notre admiration et notre gratitude! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Trois Croix de bravoure, neuf Médailles pour action méritoire et quatre Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 15 mai 2023.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Quebec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 422 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 227 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

