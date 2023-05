Journée de reconnaissance policière - Quatre citoyens de la Capitale-Nationale honorés pour leurs interventions exceptionnelles





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - MM. Charles Giguère, Jonathan Hébert-Savard et Benoit Bilodeau ainsi que Mme Huguette Jodoin-Bilodeau ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Ils se sont vu décerner une Citation d'honneur pour les gestes héroïques qu'ils ont posés. M. Giguère a porté secours à un homme intoxiqué qui s'était jeté dans le fleuve Saint-Laurent, et M. Hébert-Savard a sauvé une victime d'un malaise ayant fait une sortie de route. Quant au couple formé par M. Bilodeau et Mme Jodoin Bilodeau, il est intervenu pour protéger une voisine victime d'une attaque au couteau et ses enfants.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

Citations :

« Les gestes extraordinaires que ces quatre citoyens ont accomplis nécessitaient un sang-froid incroyable. Ils ont pris des risques motivés par le désir de sauver une ou plusieurs vies. Pour venir en aide à leur prochain, ils se sont surpassés dans des circonstances inhabituelles. Et ils ont déployé des ressources intérieures impressionnantes. Leurs valeurs d'altruisme et de courage ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à féliciter et à remercier MM. Charles Giguère, Jonathan Hébert-Savard et Benoit Bilodeau ainsi que Mme Huguette Jodoin Bilodeau pour leurs interventions pleines d'héroïsme et de dévouement. Je suis touché et impressionné par la bravoure qu'ils ont démontrée lors de ces événements imprévisibles. Grâce à eux, des drames ont été évités et des vies ont été sauvées. Ces valeureux citoyens méritent tous les honneurs aujourd'hui! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Trois Croix de bravoure, neuf Médailles pour action méritoire et quatre Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 15 mai 2023.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 422 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 227 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

