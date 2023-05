CCTV+ : Histoires de Xi Jinping et sa mère : l'influence de toute une vie d'une mère sur son fils





PÉKIN, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- La mère du président chinois Xi Jinping, Qi Xin, a montré l'exemple à son fils à bien des égards et a joué un rôle crucial dans la définition des valeurs et des priorités du futur dirigeant du pays. Née en 1926, Qi Xin a rejoint le Parti communiste chinois (PCC) en 1943 à l'âge de 17 ans, devenant une fervente défenseuse des valeurs et des convictions du parti.

« Les parents et les aînés devraient transmettre de bonnes moeurs à leurs enfants lorsqu'ils sont jeunes, pour les aider à construire leur intégrité morale et un sentiment de bonne volonté, afin qu'ils puissent devenir des personnes qui contribuent au pays et au grand public », a un jour dit Qi Xin.

Qi Xin a mené une vie simple, qui est devenue une véritable tradition familiale. Malgré de nombreuses difficultés, elle a réussi à concilier vie familiale et vie professionnelle.

Xi Jinping entretient depuis toujours un précieux objectif fondé sur ses souvenirs de livres d'histoires illustrées que sa mère lui avait achetés au sujet de Yue Fei, un général chinois légendaire qui s'est battu contre les envahisseurs pour protéger son peuple pendant la dynastie des Song du Sud (1127-1279).

Qi Xin raconté à Xi Jinping, alors âgé d'environ cinq ans, comment la mère de Yue Fei avait tatoué sur le dos de son fils quatre caractères chinois « jing zhong bao guo », qui se traduit littéralement par « servir le pays avec la plus grande loyauté », afin que Yue Fei n'oublie jamais les responsabilités qui lui incombent.

En tant que fils loyal et aimant, Xi Jinping avait l'habitude de discuter et de se promener avec sa mère chaque fois qu'il en avait le temps. Mais pour Qi Xin, la plus grande démonstration d'amour filial était le fait que Xi Jinping s'efforçait d'être bon dans son travail et de servir le peuple sincèrement.

Au fil des ans, la carrière politique de Xi Jinping lui a permis de voyager du Shaanxi dans le nord-ouest du pays, à la province du Hebei dans le Nord, puis dans le Fujian, dans le Zhejiang et à Shanghai dans l'Est, et finalement Pékin. Dans tous ces endroits, son travail et ses contributions ont été affectueusement rappelés et salués par la population locale.

Pour Xi Jinping, les traditions familiales sont devenues une base solide dans le processus d'administration de l'État. Plusieurs années plus tard, il se souvient encore de la sagesse de sa mère et suit fermement les aspirations originales qu'elle a contribué à façonner.

