Le plan d'innovation INNO SPOT de VAPORESSO sous le feu des projecteurs au salon Vaper Expo UK





BIRMINGHAM, Angleterre, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, une marque de vapotage de renom, a présenté ses nouveaux produits au salon Vaper Expo UK qui s'est tenu à Birmingham du 12 au 14 mai. La marque a présenté un mur de produits créatifs INNO SPOT unique au salon, soulignant son engagement envers l'innovation ouverte.

Lors du salon, VAPORESSO a organisé la tournée d'innovation de marque 2023 INNOVATE AT ONCE le 13 mai, lors de laquelle elle a présenté sa dernière initiative pour l'innovation, notamment le programme ingénieux VAPORESSO INNO SPOT et le concours créatif FUN WITH INNOVATION NOW. Des influenceurs de renom ont participé à l'événement, parmi lesquels VAPING BOGAN?VAPE PAUL, NICK GREEN et JOSHUA, directeur créatif de l'identité de marque de VAPORESSO, qui ont partagé leurs points de vue sur les plans d'innovation de la marque.

Le programme ingénieux VAPORESSO INNO SPOT vise à établir une plateforme créative mondiale et intègre des concepts d'experts en design du monde entier pour améliorer les produits innovants de VAPORESSO. Cette année, la marque a invité les célèbres artistes ISABELLE STAUB et STARMAN FUNK à collaborer sur la série XROS 3. VAPORESSO a également lancé le concours de conception créative FUN WITH INNOVATION NOW pour faire participer les consommateurs au processus de création des produits de blind box à venir.

L'élément le plus accrocheur sur le stand de VAPORESSO était le mur INNO SPOT, qui affichait 80 produits XROS 3 NANO uniques avec différents modèles et motifs de CMF (couleur, matériau et finition). Le mur constitue l'un des efforts continus de VAPORESSO pour encourager l'innovation au-delà du conventionnel, et vise à intégrer, découvrir, renforcer, et créer une beauté infinie pour le monde.

Au cours du salon, VAPORESSO a également présenté une gamme de produits, notamment les séries XROS, LUXE X/XR/XR MAX, TARGET et GEN 200/80S. Alimentés par la technologie de chauffage COREX de VAPORESSO et par la technologie antifuite SSS, et équipés de la puce AXON de VAPORESSO, les modèles LUXE XR MAX et XROS 3 NANO sont les deux derniers produits que VAPORESSO a présentés lors du salon. Simultanément, VAPORESSO a remporté le prix de la Meilleure image de marque et le modèle XROS 3 MINl a remporté le prix du Meilleur dispositif de pod. Lors des VAPOUROUND GLOBAL AWARDS 2023, VAPORESSO a également remporté les prix du Meilleur système de pod ouvert, Meilleure marque internationale et Meilleure innovation, démontrant son avantage concurrentiel tant dans l'innovation des produits que dans la gestion de la marque.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076558/Vaporesso_Expo.jpg

15 mai 2023 à 12:58

