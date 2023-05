Crues printanières : Ensemble Montréal revient à la charge sur le soutien qui s'impose de la part de la ville-centre





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Les élu.e.s d'Ensemble Montréal à Pierrefonds-Roxboro, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville ont tenu une conférence de presse lundi matin pour faire le point sur les crues printanières. Bien que les mesures de prévention déployées par leurs arrondissements ont permis de contrer les dommages, les maires Dimitrios Jim Beis et Stéphane Côté ainsi qu'Effie Giannou, conseillère de la Ville, déplorent avoir été confrontés une nouvelle fois à un manque de soutien de la part de la ville-centre. Ceux-ci lancent un nouveau cri du coeur pour que des sommes dédiées à la prévention des inondations et des échéanciers soient identifiées dans le budget et programme décennal d'immobilisations 2024-2033.

À Pierrefonds-Roxboro, c'est plus d'un demi-million de dollars qui ont été investis par l'arrondissement depuis 2018 en mesures de prévention afin d'affronter les crues printanières. Du côté de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, une vingtaine de pompes ont été louées au printemps 2023 pour une facture totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars. À bout de souffle financièrement et épuisés de naviguer de mesures temporaires en mesures temporaires, les élu.e.s ont formulé plusieurs demandes à la Ville-Centre pour des mesures de prévention et de mitigation permanentes (digues, achat de lots situés en zone inondable), mais celles-ci ont été refusées ou restent lettre morte.

Bien qu'un investissement de 16 millions de dollars sur huit ans de la Ville de Montréal soit sur la table pour la réhabilitation et le développement des digues, les élu.e.s d'Ensemble Montréal font remarquer qu'il s'agit davantage de poudre aux yeux considérant que le rehaussement d'une digue coûte environ cinq millions de dollars. C'est sans compter que cette aide n'arrivera pas avant 2025.

Enfin, un assouplissement du Plan particulier d'intervention de la Ville est également réclamé afin qu'il puisse être adapté à la réalité de chaque arrondissement. À L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, par exemple, le quota de sacs de sable a été atteint en plein milieu de la crise. Il aura fallu insister pour que les ressources débloquent. Des équipes de déploiement rapides devraient aussi être formées au sein du Centre de coordination de la Ville de Montréal (CCMU). Cela permettrait à la fois de remédier aux délais auxquels les arrondissements riverains sont confrontés pour recevoir de l'aide et au manque d'information auxquels se sont heurtés certains résidents, notamment dans Ahuntsic-Cartierville.

Citations

« Malgré la belle entraide dont les citoyens, les bénévoles et les employés cols bleus et cols blancs ont fait preuve, je sors encore une fois de la gestion des crues printanières avec un goût amer de manque de leadership de la part de l'administration. Cette année encore, nous avons dû piger dans nos ressources en raison du manque de soutien de la part de la ville-centre pour des mesures permanentes »

-- Dimitrios Jim Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

« On loue, on déplace, on construit...on navigue carrément de mesures temporaires en mesures temporaires. La ville-centre n'est pas là pour nous aider à ramer. Nos résidents et résidentes se sentent laissés à eux-mêmes. Le temps de réaction aux demandes urgentes de terrain n'est pas adéquat et même dangereux. Ça ne peut plus fonctionner comme ça »

-- Stéphane Côté, maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

« Les résidents inquiets de mon district devaient contacter le 311, mais le 311 n'avait pas forcément plus d'informations sur ce qu'il se passait et des prochaines étapes à venir. Il n'y a rien comme d'être sur le terrain pour renseigner les gens en temps réel. On ne peut pas gérer ça à distance et renseigner les gens à partir d'un bureau »

-- Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville

Résumé des demandes d'Ensemble Montréal pour affronter les crues printanières

Allouer un fonds récurrent à la prévention des inondations dans le budget et programme décennal d'immobilisations 2024- 2033 et identifier des échéanciers en ce sens;

identifier des échéanciers en ce sens; Signer des ententes-cadres avec des fournisseurs pour l'achat et la location d'équipements et en proposant un plan d'action en collaboration avec le gouvernement du Québec pour pérenniser les mesures;

Assouplir le Plan particulier d'intervention afin qu'il puisse être adapté à la réalité de chaque arrondissement;

Ériger des digues permanentes à Pierrefonds - Roxboro , L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville;

- , L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville; Former des équipes au sein du Centre de coordination de la Ville de Montréal (CCMU) qui seraient déployées rapidement au sein des arrondissements aux prises avec des inondations afin d'épauler et communiquer avec les résident.e.s;

Effectuer une reddition de compte des sommes versées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial à la Ville de Montréal pour la prévention des crues printanières.

15 mai 2023 à 12:00

