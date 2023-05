AVIS AUX MÉDIAS - Triste anniversaire du lock-out des débardeurs de Québec : manifestation devant les bureaux de QSL





Québec, le 15 mai 2023 /CNW/ - Il y a de ça huit mois aujourd'hui, la Société des arrimeurs de Québec a mis en lock-out 81 ébardeurs, les privant ainsi de leur travail et de leur salaire. Les nombreux impacts sur les familles et les proches se font sentir depuis.

Considérant l'indéniable emprise que QSL, le plus grand employeur au port, a sur la SAQ, les manifestantes et manifestants ont visé leurs bureaux aujourd'hui.

Qui? Les débardeurs de Québec et leurs allié(e)s

Quoi? Manifestation devant les bureaux de QSL

Quand? Lundi 15 mai à 17 h

Où? 961, boul. Champlain, Québec, Québec, G1K 4J9

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1515 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

15 mai 2023 à 11:20

