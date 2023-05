La technologie de Xylem a permis aux exploitants de réseaux d'eau de réduire leurs émissions de Co2e de 2,8 millions de tonnes métriques





Le spécialiste mondial des technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL) a fait des progrès significatifs vers ses objectifs de durabilité en 2022, en permettant notamment aux services publics de l'eau de réduire leurs émissions de CO2e de 2,8 millions de tonnes métriques depuis 2019. À travers ses opérations, des partenariats avec des fournisseurs et à l'échelle du secteur et des offres de finance verte, Xylem ambitionne de faire progresser la sécurité de l'eau en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en mettant en place une gestion des bassins versants et une résilience aux changements climatiques et en favorisant un accès équitable à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH ? Water, Sanitation and Hygiene).

Les résultats, capturés dans le dernier Rapport de durabilité de Xylem, montrent que la société a atteint son objectif 2025 de réduction des émissions de Co2e nettement plus rapidement que prévu. La réduction a été rendue possible grâce au déploiement de technologies et de solutions numériques très efficaces. Xylem a également réalisé des progrès notables dans la réduction de ses propres émissions, les émissions des catégories 1 et 2 baissant de 21 % sur un an, tout en continuant de faire de grands progrès en matière de réduction de son empreinte dans les domaines de l'eau et des déchets dans l'ensemble de ses opérations.

« Jamais les enjeux n'ont été si élevés dans notre travail visant à relever les défis mondiaux liés à l'eau », a déclaré Patrick Decker, président et chef de la direction de Xylem. « Alors que les répercussions des changements climatiques s'intensifient, les exploitants de réseaux d'eau dans les services publics et les entreprises oeuvrent pour faire partie de la solution ? adoptant des technologies avancées qui améliorent la résilience et la durabilité des systèmes pour l'eau pour un coût abordable ? tout en réduisant les émissions de carbone. »

« Notre dernier Rapport de durabilité capture l'impact de ce travail d'équipe. En partenariat avec nos clients et communautés, nous oeuvrons pour faire du secteur de l'eau un chef de file de l'atténuation des changements climatiques tout en solutionnant les plus grands défis liés à l'eau dans le monde » a ajouté M. Decker.

L'année 2022 ayant enregistré un nombre record de phénomènes météorologiques violents, Xylem a également étendu son aide humanitaire. Dans le cadre du programme Watermark de Xylem, les employés ont offert 157 000 heures de bénévolat pour relever des défis liés à l'eau, à la durabilité et à la collectivité, un chiffre en progression de 39 % par rapport à 2021. Parmi les initiatives du programme figuraient la fourniture d'une aide vitale à des communautés en Ukraine et dans des régions de Turquie affectées par les tremblements de terre.

« En 2022, nous sommes fiers d'avoir noué des partenariats avec nos clients pour soutenir leurs progrès exceptionnels vers la création de systèmes pour l'eau modernes, résilients et sensibles sur le plan environnemental », a affirmé Claudia Toussaint, responsable des ressources humaines et du développement durable chez Xylem. « La vision de nos clients et l'ingéniosité et la diversité de nos équipes ont joué un rôle déterminant dans l'obtention de ces résultats. Cela nous permet de voir l'avenir avec un regain d'optimisme et d'ambition. »

Parmi les autres faits marquants détaillés dans le Rapport de durabilité, on peut citer :

Mise en oeuvre d'une facilité de crédit de 1 milliard de dollars liant les redevances et taux d'intérêt à des indicateurs de performance relatifs au développement durable, dont la réduction des émissions.

Réduction de 26 % de la quantité d'eau de traitement totale utilisée depuis 2019 et passage de 12 de ses 22 principales installations au recyclage et à la réutilisation de l'eau de traitement.

88 % de l'électricité utilisée dans les bureaux et les installations de fabrication et de service de Xylem provenait de sources renouvelables en 2022, un chiffre en progression de 13 % par rapport à 2021.

Depuis 2019, recrutement de plus de 600 fournisseurs dans l'engagement WASH4Work et inclusion de partenaires d'approvisionnement dans des projets communautaires WASH.

Mise à profit de la technologie, de solutions et de partenariats de Xylem pour mobiliser de l'aide pour 30 zones touchées par une catastrophe.

Fourniture de solutions WASH à des communautés dans le besoin, touchant plus de 2,4 millions de personnes.

Implication de 11 800 étudiants via Xylem Ignite, le programme de la société pour la jeunesse, dans le cadre d'événements comme le Global Student Innovation Challenge, des hackathons régionaux et un incubateur d'innovation d'une durée de six mois.

