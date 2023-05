Le gouvernement du Canada et la FCM investissent dans un nouveau programme d'économie d'énergie pour les anciennes tours d'habitation de Toronto





TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - Nos maisons et nos bâtiments jouent un rôle important pour notre bien-être et notre économie et sont nos lieux de rassemblement. Ce secteur représente aussi la troisième plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En investissant dans des solutions plus écologiques, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) créent des lieux de vie et de travail plus durables et plus résilients.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, représentant l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président intérimaire de la FCM, ont annoncé un investissement de 13 507 270 $ dans le programme Taking Action on Tower Renewal (TATR) de la Ville de Toronto.

Plus de 500 000 personnes vivent dans des tours d'habitation à Toronto, et le programme TATR aidera les propriétaires admissibles d'anciennes tours d'habitation situées dans les zones d'amélioration de quartiers (Neighbourhood Improvements Areas) à réaliser des travaux d'amélioration écoénergétique. Ces améliorations comprendront, entre autres, l'installation de nouvelles fenêtres et d'appareils électroménagers écoénergétiques et l'amélioration de l'isolation des toits, des murs et des portes, et contribueront en outre à réduire les émissions tout en améliorant substantiellement le confort des locataires de ces immeubles et en y préservant l'abordabilité des logements.

Une fois les travaux achevés, les consommations d'énergie et de gaz naturel des tours rénovées seront respectivement réduites de 15 % et de près de 25 %, se traduisant par des économies annuelles de plus de 1,3 million de dollars sur les coûts d'exploitation et d'entretien et une réduction des émissions de GES de près de 2,5 millions de kilogrammes par année. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'action climatique de la Ville de Toronto, dont l'objectif est d'éliminer complètement ses émissions d'ici 2040.

Le financement annoncé aujourd'hui se compose de 11 745 460 $ en prêts et de 1 761 810 $ en subventions et est fourni par l'intermédiaire du Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création, habilitant les municipalités à mettre sur pied des projets qui mobilisent les ressources locales afin de mettre en oeuvre des solutions novatrices. Des projets comme celui-ci stimulent la transformation des marchés et contribuent à réduire les coûts en vue de réaliser l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Ces projets s'appuient en outre sur les succès obtenus par le FMV au cours des 20 dernières années en appuyant la réalisation de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle communautaire.

Le financement offert dans le cadre du programme de financement initial du FMV fournit une voie pour aider les municipalités à surmonter les obstacles en matière d'immobilisations et de capacités auxquels elles peuvent être confrontées dans leurs démarches visant à améliorer la qualité de vie de leurs populations. En 2021, le programme de financement initial du FMV a engagé 104,4 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 74 projets.

En finançant la réalisation de projets tels que celui annoncé aujourd'hui, le FMV ne se contente pas de réduire la consommation d'énergie, il contribue également à rendre davantage gérables les coûts de logement pour les ménages canadiens.

« Le gouvernement du Canada collabore avec la ville de Toronto et la FCM afin de rénover les tours d'habitation de notre ville dans le but de les rendre plus écoénergétiques et plus résilientes face aux changements climatiques. Cet investissement nous permettra d'aider les gens de Toronto occupant près de 800 appartements à réduire leurs factures d'énergie et leurs émissions, tout en leur fournissant des logements mieux adaptés au climat. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, députée de Toronto-Danforth

« Partout au pays, des municipalités de toutes tailles mettent en oeuvre des solutions durables et intelligentes avec l'aide du Fonds municipal vert. Nous collaborons fructueusement avec nos partenaires fédéraux en soutenant les solutions novatrices des villes comme Toronto qui visent à réduire leur consommation d'énergie et leurs dépenses énergétiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité et contribuons également à résoudre les problèmes d'abordabilité. »

Scott Pearce

Président intérimaire de la FCM

« En rénovant les nombreuses anciennes tours d'habitation de la ville pour en améliorer la performance énergétique, nous améliorons non seulement la qualité de vie des locataires qui y vivent, mais contribuons également de manière significative à réaliser l'objectif de carboneutralité de la Ville. Je tiens à remercier la FCM et le gouvernement fédéral pour cet investissement important qui nous permettra de réduire les émissions et de préserver ce parc immobilier crucial. J'encourage tous les propriétaires admissibles de la ville à soumettre une demande de financement et à contribuer ainsi à la revitalisation de leurs collectivités."

Jennifer McKelvie

Mairesse suppléante, Ville de Toronto

