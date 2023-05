Gestion de placements Mawer annonce la nomination de John Wilson, CFA à titre de gestionnaire principal de la stratégie d'actions mondiales de petites capitalisations Mawer à compter du 1er janvier 2024

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« Horizons ETFs ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») sont heureuses d'annoncer aujourd'hui le lancement de la 12e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne (« Que le...

Il y a de ça huit mois aujourd'hui, la Société des arrimeurs de Québec a mis en lock-out 81 ébardeurs, les privant ainsi de leur travail et de leur salaire. Les nombreux impacts sur les familles et les proches se font sentir depuis. Considérant...