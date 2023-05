Début des travaux d'élargissement de la route 337





TERREBONNE, QC, le 15 mai 2023 /CNW/ - La députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme le début des travaux d'élargissement de la route 337 (chemin Gascon), entre les rues Rodrigue et Guillemette, à Terrebonne. Elle en a fait l'annonce à l'occasion d'une pelletée de terre symbolique, devant les médias.

Les travaux, qui s'échelonneront sur deux années, étaient très attendus des résidents de Terrebonne et des villes voisines. Le gouvernement du Québec tient son engagement en élargissant la route 337 pour améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité dans ce secteur, qui a connu, dans les vingt dernières années, une croissance très importante de sa population. Le coût estimé de ce projet est de 39 M$.

Pour l'occasion, la députée était accompagnée du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy.

Citations

« Je suis très fière de vous dire que j'ai tenu ma promesse! Nous n'avons ménagé aucun effort afin d'accélérer ce projet très attendu par les usagers de la route. Sa planification a été écourtée grâce à des mesures d'exception prévues par notre gouvernement. L'importante augmentation de la population dans le secteur de La Plaine imposait un réaménagement comprenant un élargissement de la route 337, pour y rendre la circulation plus fluide et, surtout, plus sécuritaire. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Avec le début de ces travaux, nous réaffirmons notre volonté de maintenir le réseau routier en bon état. L'élargissement de la 337 s'inscrit parfaitement dans cette volonté et, pour les usagers de la route, il en résultera un meilleur confort de roulement et une amélioration de la sécurité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureux de voir ce projet franchir une étape importante aujourd'hui! Je remercie le gouvernement du Québec pour sa collaboration dans le projet. La route 337 est la porte d'entrée du secteur de La Plaine et son élargissement va améliorer la qualité de vie des automobilistes qui s'y déplacent quotidiennement. De plus, afin d'encourager la mobilité active de façon sécuritaire, la Ville finance l'ajout de trottoirs du côté est, entre les rues Rodrigue et Guillemette. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Faits saillants

Les travaux consisteront dans :

l'élargissement de la route 337, de la rue Rodrigue à la rue Guillemette, à Terrebonne;



l'ajout d'une voie de virage à droite sur une partie de la route;



le réaménagement des intersections;



l'ajout d'un îlot central;



le remplacement d'un ponceau;



le resurfaçage de la route 337;



l'ajout d'un trottoir.

Ce projet fait l'objet d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Terrebonne , qui assumera 330 000 $ dudit projet.

, qui assumera 330 000 $ dudit projet. La route 337 (chemin Gascon) représente un important corridor de déplacements pour les citoyennes et citoyens de Terrebonne.

Environ 35 000 véhicules (2019) circulent en moyenne chaque jour sur ce tronçon de route, dont 6 % de véhicules lourds.

