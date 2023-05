1,2 M$ pour le déploiement d'un centre de services intégrés en violence sexuelle en Montérégie





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Laporte, Mme Isabelle Poulet, étaient de passage dans les locaux de l'organisme La Traversée aujourd'hui pour annoncer l'octroi d'une subvention de plus de 1,2 M$. Cette somme permettra le déploiement d'un centre de services intégrés en violence sexuelle en Montérégie.

Le projet est le résultat d'une collaboration entre l'organisme La Traversée, le CAVAC de la Montérégie et le Service de police de l'agglomération de Longueuil. Il bénéficie aussi de l'appui de plusieurs partenaires de la région oeuvrant auprès des personnes victimes de violence sexuelle.

Situé à Saint-Lambert, ce nouveau centre contribuera à simplifier le parcours des personnes victimes de violence sexuelle, peu importe leur âge et leur genre. Celles-ci pourront désormais bénéficier des services d'aide dont elles ont besoin sous un seul et même toit, dans un endroit sécurisant et chaleureux, et ce, de façon gratuite et confidentielle.

La subvention offerte par le gouvernement du Québec sera versée sur trois ans en vue de favoriser le succès du projet et ainsi améliorer l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle de façon durable. L'aide financière servira à l'embauche de psychothérapeutes et d'autres intervenants et intervenantes ainsi qu'à l'aménagement des lieux afin de bien répondre aux besoins des personnes victimes.

« Nous déployons un maximum d'efforts afin de faciliter, autant que possible, le parcours des personnes victimes. Lorsqu'une personne victime de violence sexuelle se sent prête à dénoncer et à demander de l'aide, il faut pouvoir répondre présent. C'est primordial. Ce nouveau centre de services intégrés permettra d'offrir un soutien et un accompagnement spécialisés, adaptés et surtout humains. Il met à la disposition des citoyennes et des citoyens ayant subi ce type de traumatisme un espace sécuritaire, sécurisant et apaisant, où ils pourront prendre le temps de se reconstruire. Nous sommes très fiers de soutenir cette initiative et tenons à remercier La Traversée et tous les partenaires qui rendent ce projet possible. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Les services offerts au centre La Traversée permettront aux personnes victimes de se sentir écoutées, entendues et soutenues tout au long de leur processus de guérison. Offrir tous ces services sous un même toit facilite leurs démarches lorsqu'elles se sentent prêtes à aller de l'avant et à reprendre le contrôle de leur histoire. Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre la violence sexuelle sous toutes ses formes et pour offrir un accompagnement personnalisé et empreint d'humanité aux personnes qui en ont besoin. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et responsable de la Condition féminine

« Le déploiement du centre de services intégrés en violence sexuelle est une excellente nouvelle pour la population de notre circonscription. Les personnes victimes doivent être mieux accompagnées durant leur parcours, et le soutien des intervenants et intervenantes dans la réalisation de ce cheminement change souvent la donne pour elles. Je tiens à souligner le travail et l'implication des équipes de l'organisme La Traversée, du CAVAC de la Montérégie et du Service de police de l'agglomération de Longueuil pour la réalisation de ce projet porteur pour la région. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte

« Ce projet est le fruit d'un travail de longue haleine qui n'aurait pas été possible sans la collaboration de nos partenaires. Nous sommes convaincus que ce modèle de services intégrés innovant permettra aux personnes victimes de recevoir écoute, accompagnement et soutien tout au long de leur parcours, et de manière centralisée. Cette offre de services concertée et intégrée minimisera les barrières à la guérison, simplifiera les démarches judiciaires et facilitera la coordination entre les nombreux intervenants et intervenantes pour permettre aux personnes victimes de se concentrer sur le plus important : leur rétablissement. »

Christine Vilcocq, directrice générale du centre de services intégrés La Traversée

À propos de La Traversée

La Traversée est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement des services d'évaluation psychologique et de psychothérapie aux personnes victimes de violence sexuelle. L'organisme oeuvre depuis 1984 auprès des femmes, depuis 2004 auprès des enfants et de leur famille et il accueille depuis 2022 toute personne victime de violence sexuelle, sans discrimination de sexe, de genre ou d'âge.

