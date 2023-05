Les meilleurs du Québec sont connus : félicitations à la relève de demain !





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Les 16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies ont rayonné à travers le Québec depuis le Centre de foires. Les 11 et 12 mai 2023, 252 compétiteurs issus de 93 centres de formation professionnelle et cégeps ont relevé le défi des Olympiades québécoises devant plus de 6000 visiteurs scolaires.

110 médaillés et 252 parcours de réussite

Au terme de la compétition, ce sont 110 compétiteurs qui ont décroché une médaille d'or, d'argent ou de bronze dans 35 métiers. En Carrosserie, Mécatronique, Charpenterie-menuiserie, Infographie, Mécanique automobile ou encore Cuisine ce sont 252 histoires de succès, des parcours méritants et une incroyable énergie pour le Québec de demain.

Félicitations à Compétences Québec pour l'organisation de la 16e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Les Olympiades sont une excellente démonstration du talent, de la créativité, des compétences et du savoir-faire des élèves des CFP et des cégeps du Québec ! Bravo à tous et à toutes pour votre participation et bon succès aux compétitrices et compétiteurs qui représenteront le Québec lors des Olympiades canadiennes à Winnipeg du 24 au 27 mai prochain !

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Prix Meilleur du Québec

Le prix Meilleur du Québec récompense la performance ayant obtenu le plus haut pointage toutes disciplines confondues. À l'occasion de la 16e édition, c'est la Fondation RBC qui a remis le prix à Catherine Findlay, médaillée d'or en Coiffure, du Centre Bernard-Gariépy (délégation de la Montérégie).

Équipe Québec : direction les Olympiades canadiennes

Les noms des compétitrices et des compétiteurs d'Équipe Québec sont connus : une délégation de 43 Québécoises et Québécois s'envolera pour Winnipeg afin de nous représenter les 26 et 27 mai prochains lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Ils rivaliseront face aux meilleurs du Canada afin de décrocher une place pour le Mondial des métiers à Lyon en 2024.

Compétences Québec :

Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés dont le mandat se traduit notamment par l'organisation des Olympiades québécoises et la mise en place d'Équipe Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

