Formation générale des adultes - Concours d'écriture Ma plus belle histoire : Déjà 20 ans à célébrer la formation générale des adultes

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a dévoilé l'identité des gagnantes et gagnants de la 20e édition du concours d'écriture Ma plus belle histoire, organisé en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui vise à reconnaître la persévérance et le talent des élèves de la formation générale des adultes (FGA) ainsi que le travail de leurs enseignantes et enseignants.

Pour son 20e anniversaire, la FSE-CSQ a d'ailleurs complètement revampé l'image du concours. Le crayon a fait place à un oiseau dont les ailes évoquent un cahier où les styles littéraires variés permettent aux autrices et auteurs de prendre leur envol en laissant libre cours à leur plume.

Depuis sa première édition en 2004, ce sont des milliers de textes que nous avons reçus des élèves fréquentant les centres de FGA sur le territoire de la FSE-CSQ. À travers les éditions successives du recueil publié par la Fédération, ce sont plus de 1 000 textes qui ont voyagé aux quatre coins du Québec.

Gagnantes et gagnants de l'édition 2023

Cette année encore, les membres du comité de sélection ont été renversés par la qualité exceptionnelle des quelque 400 textes qu'ils ont eu le privilège de lire. Ils ont également été déchirés de devoir retenir seulement une cinquantaine de textes pour la publication du recueil, disponibles en visitant le site Web de la FSE.

Des prix ont également été remis aux gagnantes et gagnants des différentes catégories du concours dans le cadre du gala Ma plus belle histoire, qui s'est tenu le 11 mai dernier en marge du Colloque professionnel et pédagogique de la FSE-CSQ. Voici les noms des personnes récompensées :

Christmas Fleur de Lima Ngbabo Yassif Asta Bendjoni, Centre de formation générale des adultes de Rimouski-Neigette ( Rimouski ), CSS des Phares, mention Coup de coeur du jury;

), CSS des Phares, mention Coup de coeur du jury; Jacynthe Girard , Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay ( Chicoutimi ), CSS des Rives-du-Saguenay, mention Antidote pour le meilleur usage de la langue française;

, Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay ( ), CSS des Rives-du-Saguenay, mention Antidote pour le meilleur usage de la langue française; Martin, Centre de formation générale des adultes, CSS des Hautes-Laurentides, mention spéciale 1 er cycle;

cycle; Eve Kaag , Centre de formation générale des adultes des Grandes-Seigneuries ( La Prairie ), CSS des Grandes-Seigneuries, mention spéciale 2 e cycle;

, Centre de formation générale des adultes des Grandes-Seigneuries ( ), CSS des Grandes-Seigneuries, mention spéciale 2 cycle; Esseti Noura, Centre la Croisée ( Repentigny ), CSS des Affluents, mention spéciale francisation;

), CSS des Affluents, mention spéciale francisation; Régis Crousset, Centre d'éducation des adultes de Matane ( Matane ), CSS des Monts-et-Marées, mention spéciale insertion sociale;

( ), CSS des Monts-et-Marées, mention spéciale insertion sociale; Jacqueline Bédard, Centre de formation générale des adultes De La Jonquière, CSS De La Jonquière (Jonquière), mention spéciale alphabétisation.

Le prix Coup de pouce Caisse Desjardins de l'Éducation, destiné aux équipes enseignantes, a été décerné à celle du Centre de formation générale des adultes du Chemin-du-Roy (CSS du Chemin-du-Roy) et fera l'objet d'un gala local qui mettra à l'honneur le personnel enseignant et les élèves du centre.

« À travers le concours Ma plus belle histoire, c'est toute la formation générale des adultes que nous célébrons! Il nous permet bien souvent de découvrir le parcours atypique de ses élèves, mais également de plonger au coeur de leurs rêves, de leurs déceptions et de leurs réussites. C'est un immense privilège de pouvoir voyager à travers leurs idées et être témoins de leur envol. Je veux également remercier les enseignantes et enseignants des centres dont le travail remarquable nous a inspiré un tel concours il y a une vingtaine d'années », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

La FSE-CSQ tient à remercier ses partenaires dont le soutien inestimable permet au concours de faire rayonner la FGA. Elle adresse un merci tout particulier au parrain du concours, l'artiste Manu Militari, qui a par ailleurs participé à un atelier d'écriture réunissant une centaine d'élèves l'automne dernier. Soulignons également la précieuse collaboration de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) dans le cadre de la sélection des textes pour le recueil.

