Un service sans frais à l'intention des milieux de travail - Les escouades de la CNESST reprennent leurs ateliers d'information en entreprise cet été





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le printemps est synonyme de renouveau, et les activités d'accompagnement offertes par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) n'y font pas exception! À compter d'aujourd'hui, les ateliers d'information en entreprise offerts par l'Escouade prévention nouveaux travailleurs et l'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires (TET) reprennent dans les milieux de travail du Québec.

Une quarantaine d'agentes et d'agents de prévention des deux escouades seront actifs sur le terrain. La CNESST invite les employeurs à faire appel à leur service d'animation d'ateliers d'échange sur les droits et les obligations en matière de travail.

L'Escouade prévention nouveaux travailleurs : prévenir dès le début

Intégrer le marché du travail, changer d'emploi, se faire attribuer de nouvelles tâches ou méthodes de travail sont des exemples de situations qui peuvent susciter chez les travailleuses et travailleurs des questionnements sur une panoplie de sujets reliés aux normes du travail, à l'équité salariale ou à la santé et à la sécurité du travail.

De plus, par leur mobilité élevée en emploi et une méconnaissance de leurs droits et de leurs responsabilités en matière de travail, les nouveaux travailleurs sont particulièrement à risque de subir un accident du travail ou une atteinte à leurs droits en matière de normes et d'équité salariale.

Pour un employeur, il est nécessaire de posséder une connaissance adéquate de ses obligations et d'impliquer en tout temps les travailleuses et travailleurs dans une démarche proactive de prévention.

Pour épauler les employeurs, les travailleuses et les travailleurs du Québec, et dans un souci de répondre adéquatement à leurs besoins, la CNESST propose à nouveau cette année l'Escouade prévention nouveaux travailleurs. Celle-ci propose des ateliers d'échange sur la santé et la sécurité du travail et communique de l'information sur les normes du travail et l'équité salariale. Ses agentes et agents de prévention se déplacent gratuitement dans les milieux de travail pour s'adresser aux employeurs et à tous les nouveaux travailleurs et travailleuses, quel que soit leur âge.

Continuer de répondre aux besoins des travailleurs étrangers temporaires (TET)

De plus en plus d'employeurs du Québec font appel à des TET pour combler leurs besoins de main-d'oeuvre. Dans un souci de soutenir les milieux de travail, la CNESST déploie à nouveau cet été son offre en entreprise agricole découlant de son Escouade prévention TET.

Les ateliers offerts visent à soutenir les TET et les employeurs qui les accueillent dans la compréhension et l'application des droits et des obligations en matière de normes et de santé et sécurité du travail.

Rappelons que l'offre de services de l'Escouade prévention TET se décline en deux volets. Durant la saison estivale, les agentes et agents en prévention se déplacent dans les entreprises du secteur agricole pour animer des ateliers d'information, en français ou en espagnol. Un service professionnel d'aide-conseil est offert toute l'année dans différents secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. Il est modulé selon les besoins des employeurs et vise à les soutenir dans une application conforme de leurs obligations tout en informant les TET de leurs droits en matière de travail.

Citations

« Le marché du travail québécois est en transformation, en particulier au regard de la main-d'oeuvre. Les travailleurs étrangers temporaires sont de plus en plus recrutés dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité du Québec. À cela s'ajoute une bonne proportion de nouveaux travailleurs qui intègrent chaque année un emploi pour la première fois. Ces travailleuses et travailleurs se retrouvent souvent en situation de méconnaissance de leurs droits et de leurs responsabilités en matière de travail. C'est pourquoi il est primordial de parler de normes, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail tant au début qu'en cours d'emploi. À cet effet et pour assurer le respect et la protection de chacun de ces travailleurs, la CNESST poursuit son accompagnement. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« La CNESST est soucieuse d'accompagner et de soutenir les milieux de travail dans l'accueil des nouveaux travailleurs et des travailleurs étrangers temporaires. Il est primordial pour nous d'offrir des services et des outils en prévention de nature collaborative et qui favorisent les échanges entre employeurs et travailleurs à propos de la santé et de la sécurité du travail, des normes du travail et de l'équité salariale. Nous invitons les employeurs à profiter du retour de l'Escouade en prévention auprès des nouveaux travailleurs et de l'Escouade prévention TET pour s'outiller concernant les droits et les obligations de chacune et chacun en matière de travail. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Liens utiles

Pour vérifier la disponibilité des escouades et solliciter leurs services :

- Escouade prévention nouveaux travailleurs | CNESST

- Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires | CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

15 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :