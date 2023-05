INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement durable dans le secteur bioalimentaire

Habitat pour l'humanité et ses partenaires du monde entier ont lancé aujourd'hui une campagne quinquennale, appelée « Home Equals » (en anglais), visant à obtenir des changements de politique aux niveaux local, national et mondial afin d'améliorer...

Des relations solides et efficaces avec des partenaires internationaux aident le Canada à apprendre des autres ainsi qu'à faire progresser des solutions novatrices, axées sur la transformation et empreintes de compassion par rapport aux priorités...