Le ministre Guilbeault lance des consultations sur l'élaboration de la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada

OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - Lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (la COP15), le Canada et 195 autres pays ont adopté un cadre historique, soit le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Il a pour objectif de protéger la nature mondiale, de mettre un frein et de remédier à la perte de biodiversité d'ici 2030 et de garder le cap sur le rétablissement de la nature d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a donné le coup d'envoi aux consultations menées auprès des Canadiens sur la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada. Les Canadiens sont priés de donner leur point de vue sur les priorités entourant la biodiversité et sont invités à participer aux efforts de mobilisation qui se dérouleront au cours des prochains mois.

Selon ce qui est prévu, les pays doivent présenter leurs plans pour la mise en oeuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal lors de la COP16, qui se tiendra seulement en 2024. Mais déjà, le Canada fait preuve de leadership en étant l'un des premiers à élaborer et à mettre en oeuvre sa stratégie nationale.

Plus tard au cours de la journée, le ministre Guilbeault tiendra le Symposium national sur la biodiversité. L'idée est de consulter davantage les Canadiens au sujet de l'élaboration de la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada. Le Symposium fera collaborer activement différents ordres de gouvernements, des représentants de groupes autochtones, des intervenants clés du secteur privé, des organismes non gouvernementaux, des représentants du milieu universitaire, des femmes, des jeunes et des communautés locales, afin de discuter de la voie que le Canada devrait emprunter pour protéger et préserver la biodiversité.

Le lancement de ces consultations précède la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'environnement qui se tiendra plus tard en mai. Le ministre Guilbeault y réitérera son appel aux provinces et aux territoires pour qu'ils emboîtent le pas au gouvernement fédéral et appuient publiquement les objectifs ambitieux visant à protéger la nature et la biodiversité, en apportant constamment des contributions dans leurs propres champs de compétence.

En tant que vaste pays doté d'une riche biodiversité, le Canada est un chef de file de l'action mondiale, ayant réclamé des investissements et une ambition sans précédent lors des négociations internationales. Le gouvernement du Canada a lancé la plus vaste campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, soutenue par des investissements de plus de cinq milliards de dollars, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, en partenariat total avec les peuples autochtones. Le gouvernement réalise des progrès constants, ayant protégé plus de 300 000 kilomètres carrés de terres depuis 2015, ce qui correspond environ à la moitié de la superficie du Manitoba, et ayant fait passer de 1 p. 100 à 14 p. 100 la superficie d'océans protégés au Canada. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour freiner la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes.

« Profitant de l'impulsion que nous a donnée l'organisation de la COP15 à Montréal en décembre dernier, nous invitons les Canadiens à se faire entendre lors des consultations sur l'élaboration de notre stratégie nationale de mise en oeuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Par cette discussion, nous voulons étaler la panoplie de points de vue des Canadiens pour nous permettre d'établir une stratégie ambitieuse et inclusive. La nature ne peut plus attendre. C'est maintenant qu'il faut agir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

