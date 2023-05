Margaret Helen Shepherd d'Angleterre remporte le prix Aster Guardians Global Nursing Award 2023





Margaret Helen Shepherd d'Angleterre a été officiellement annoncée comme lauréate du prix Aster Guardians Global Nursing Award 2023, lors d'une prestigieuse cérémonie de remise de prix qui s'est déroulée au Centre de conférences Queen Elizabeth II, à Londres. Le Dr Azad Moopen, président fondateur et directeur général d'Aster DM Healthcare a annoncé la gagnante, qui a reçu le prix remis par le professeur Jamie Waterall, infirmier en chef adjoint de la santé publique pour le Bureau de l'amélioration de la santé et des disparités au gouvernement du Royaume-Uni, aux côtés de Mme Sheila Sobrany Présidente du Collège royal des sciences infirmières (Royal College of Nursing); Mme Alisha Moopen, Directrice générale adjointe, Aster DM Healthcare; et M. TJ Wilson, directeur exécutif et chef de groupe ? Gouvernance et affaires générales, Aster DM Healthcare.

Aster Guardians Global Nursing Award est l'un des prix les plus prestigieux et le mieux doté au monde en soins infirmiers. Lancé à l'occasion de la Journée internationale des infirmières en mai 2021 par Aster DM Healthcare, dans le le cadre de l'initiative lancée par le groupe, le prix vise à reconnaître la contribution désintéressée du personnel infirmier à des millions de patients dans le monde. Pour l'édition 2023, le prix Aster Guardians Global Nursing Award a reçu une réponse écrasante, avec plus de 52 000 infirmiers et infirmières du monde entier, inscrits pour le prix et provenant de plus de 202 pays, soit une croissance de 116 % par rapport à l'édition 2022, qui avait reçu 24 000 candidatures.

Un message vidéo spécial a été diffusé lors de La cérémonie de remise des prix, par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ? Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour féliciter les finalistes et remercier Aster DM Healthcare pour cette initiative.

Commentant l'honneur de remporter le prix, l'infirmière Margaret a déclaré : « Je suis profondément touchée et reconnaissante de remporter le prestigieux prix Aster Guardians Global Nursing Award. En tant que professionnels de la santé, nous avons le privilège de pouvoir laisser un impact positif sur la vie de nos patients, et je me sens privilégiée de faire partie d'une profession aussi enrichissante. Ce prix reconnaît non seulement mes réalisations personnelles, mais met également l'accent sur l'importance des soins infirmiers comme élément essentiel des soins de santé. Je tiens à remercier tous mes collègues, mentors et patients qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière. »

Margaret s'est consacrée à l'amélioration des soins du diabète grâce à un meilleur diagnostic. Elle est l'infirmière principale pour la prise en charge du diabète monogénique au Royaume-Uni, fournissant des conseils aux cliniciens du monde entier concernant la gestion de cette maladie. Elle a établi un réseau national de personnel infirmier en génétique du diabète en 2002 pour mieux sensibiliser le grand public à cette maladie (souvent mal diagnostiquée dans environ 80% des cas, ce qui entraîne le traitement des patients avec des injections d'insuline inutiles). Elle a été l'une des 70 leaders nationaux principaux participant au programme [email protected] des infirmières et sage-femmes pour la recherche en soins infirmiers (encourageant l'innovation et le mise en place de nouveaux rôles pour augmenter la sensibilisation à la recherche et l'engagement dans les soins cliniques) et a reçu la prestigieuse bourse de la Fondation Florence Nightingale, visant à favoriser des futures leaders.

S'exprimant sur les résultats, le Dr Azad Moopen, président fondateur et directeur général d'Aster DM Healthcare, a déclaré : « Nous sommes honorés d'annoncer Mme Margaret Helen Shepherd d'Angleterre comme lauréate du prix Aster Guardians Global Nursing Award 2023. Mme Margaret a fait preuve d'un dévouement exceptionnel et un respect des normes les plus élevées en matière de soins aux patients qui mérite une reconnaissance mondiale et constitue une source d'inspiration pour nous tous ! Chacun des 10 finalistes a fait preuve d'un travail phénoménal et le Grand Jury a eu du mal à évaluer et à se mettre d'accord sur le gagnant final. Nous avons l'honneur et le privilège d'offrir le prix mondial Aster Guardians Global Nursing Award pour les soins infirmiers, en tant que plate-forme pour partager et honorer les réalisations du personnel infirmier exceptionnel du monde entier. »

Pour sa part, Mme Alisha Moopen, directrice générale adjointe d'Aster DM Healthcare, a déclaré : « Le prix Aster Guardians Global Nursing Award est un témoignage modeste mais significatif de notre profonde gratitude, qui incarne le thème de la Journée internationale des infirmières en 2023, ?Nos infirmières. Notre avenir'. Le personnel infirmier veille à ce que les patients reçoivent des soins de haute qualité et vont souvent au-delà de leur devoir pour s'assurer de fournir les bons soins. Cela leur permet souvent de se développer dans d'autres domaines, notamment la recherche, l'innovation, le mentorat, l'éducation, la numérisation, entre autres, comme démontré par les expériences personnelles des finalistes et la gagnante de cette année. En tant qu'individus et organisations, nous devons nous assurer que ces personnes reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent, et c'est là que des initiatives comme Aster Guardians Global Nursing Award entrent en jeu. En tant que groupe, Aster DM Healthcare continuera à soutenir et célébrer les efforts inlassables des infirmières et infirmiers du monde entier, et de mettre en lumière leurs histoires d'excellence inspirantes. »

Les 9 autres finalistes, Cathy Cribben-Pearse des Émirats arabes unis, Christine Mawia Sammy du Kenya, Gloria Ceballo du Panama, Jincy Jerry d'Irlande, Lilian Yew Siew me de Singapour, Michael Joseph Dino des Philippines, Shanti Teresa Lakra d'Inde, Teresa Fraga du Portugal et Wilson Fungameza Gwessa de Tanzanie ont également reçu un prix en espèces.

Ces finalistes ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'examen rigoureux mené par un panel d'experts indépendants, et un grand jury de Ernst & Young LLP.

À propos d'Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited est l'un des plus grands prestataires de services de santé intégrés opérant dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en Inde. En mettant l'accent sur l'excellence clinique, nous sommes l'une des rares entités au monde à être fortement présente dans les soins de santé primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires à travers nos 30 hôpitaux, 125 cliniques, 496* pharmacies, 20 laboratoires et 157 centres dédiés à l'expérience patient dans sept pays, y compris l'Inde. Nous nous adressons à tous les segments économiques des États du CCG grâce à nos services de santé différenciés sous les marques "Aster", "Medcare" et "Access".

* y compris 239 pharmacies en Inde exploitées par Alfaone Retail Pharmacies Private Limited sous licence de la marque Aster.

15 mai 2023 à 09:30

