Toluna entérine l'accord pour acquérir MetrixLab, renforçant ainsi son portefeuille de solutions et sa couverture internationale





Toluna, leader des insights en temps réel, fournisseur de technologies et panel, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'acquisition imminente de MetrixLab, autre leader mondial renommé du monde des études, jusqu'alors filiale du groupe Macromill Inc. Par cette acquisition, effective au 1er juin, Toluna crée une organisation unique en son genre pour apporter une offre complète de solutions d'études à l'ensemble de ses clients et définir un nouveau standard dans la production d'insights et l'impact business pour les entreprises.

Toluna, premier fournisseur de solutions agiles de recherche quantitative comme qualitative, propose des solutions allant du DIY à l'accompagnement complet. Dans l'optique d'offrir des outils d'études à grande échelle de la meilleure qualité, notamment grâce à sa plateforme Toluna Start, le groupe n'a cessé d'investir dans des technologies innovantes et son panel mondial. L'acquisition de MetrixLab vient étoffer l'offre globale de Toluna avec l'ajout de solutions de pointe alimentées par des méthodologies scientifiques et l'intelligence humaine.

Les clients de MetrixLab continueront à bénéficier des solutions innovantes existantes mais elles seront désormais enrichies par la plateforme technologique, le panel mondial et l'intégralité des services de Toluna. Ils pourront toujours mener des études de haute qualité ; mais avec une rapidité accrue et à plus grande échelle. Frédéric-Charles Petit, PDG de Toluna, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir MetrixLab et l'ensemble des talents chez Toluna, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités en partenariat avec Macromill. Cette acquisition est une étape importante dans notre mission visant à permettre à nos clients de prendre facilement des décisions éclairées basées sur des insights obtenus grâce à une plateforme qui allie les dernières technologies et l'expertise humaine. En combinant la plateforme d'études et les panels mondiaux de haute qualité de Toluna Start avec la suite de solutions d'analyse avancées de MetrixLab, nous procurerons à nos clients des capacités d'études inégalées et simplifierons leurs approches d'analyse en leur permettant de travailler avec un seul partenaire. Cette combinaison démontre notre engagement à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à les accompagner dans leur croissance.»

Thijs Elias, PDG de MetrixLab, ajoute : « Depuis plus de deux décennies, MetrixLab aide des marques du monde entier à générer un impact commercial en associant une technologie en pleine évolution à des experts "études" passionnés. En rejoignant la plateforme technologique de collecte d'insights et le panel mondial de Toluna, nous serons en mesure de continuer à développer et à fournir des programmes d'études pour nos partenaires, mais plus rapidement et à plus grande échelle. »

Toluna s'engage à fournir une plateforme d'insights "end-to-end" centrée sur le client en accélérant les investissements dans des capacités innovantes d'intelligence artificielle et de machine learning pour renforcer l'excellence en matière d'études. Cette annonce marque la cinquième acquisition de Toluna depuis 2014, peu de temps après l'acquisition et l'intégration réussie de GutCheck fin octobre 2022.

Dans le cadre de cette transaction, Macromill devient l'un des actionnaires minoritaires du groupe Toluna. À l'avenir, Toluna et Macromill exploreront des opportunités de collaboration et de partenariat mondiaux. Verlinvest reste,quant à lui, le principal actionnaire de cette nouvelle entité.

Toru Sasaki, PDG de Macromill, déclare : « La combinaison des forces de Toluna et de MetrixLab signe la création de l'un des principaux acteurs mondiaux du monde des études. Nous sommes ravis de poursuivre les opportunités de collaboration internationale et de générer des synergies dans le cadre de notre nouveau partenariat avec Toluna. »

Jefferies a agi en tant que conseiller financier tandis que Cooley LLP et Pinsent Masons LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Toluna. La date de clôture officielle est fixée au 1er juin.

A propos de Toluna

Toluna permet aux grandes marques et aux agences de mener des études sans limites en combinant le meilleur de la technologie, le meilleur de la science de la recherche, le meilleur du panel mondial et un service sur mesure pour faire évoluer votre entreprise.

Toluna compte 2 500 employés dans le monde entier et fournit des insights cruciaux dans plus de 90 marchés à plus de la moitié des 500 plus grandes entreprises du monde (Fortune 500). Ensemble, nous nous efforçons de faire évoluer le domaine des études de marché vers des lendemains meilleurs.

À propos de MetrixLab

MetrixLab est une société mondiale d'études de marché et d'insights à croissance rapide qui remet en question le statu quo des insights. En associant une technologie en évolution à des experts passionnés, MetrixLab aide les marques mondiales et locales à avoir plus d'impact et forge des partenariats visant à favoriser une croissance équitable et durable. De tests créatifs au suivi performances de marque, en passant par le conditionnement et l'optimisation du eCommerce, la gamme de suites de solutions de MetrixLab s'adapte à tous les types de budgets, de délais et de besoins commerciaux.

MetrixLab est le fier partenaire de plus de la moitié des 100 plus grandes marques mondiales.

À propos de Macromill

Macromill est un fournisseur mondial de solutions d'études de marché et de marketing numérique en pleine croissance. Macromill rassemble la puissance collective de ses sociétés spécialisées pour fournir des données et des informations innovantes qui permettent aux clients de prendre des décisions plus intelligentes. Les solutions de recherche numérique de pointe de Macromill offrent des solutions rapides et rentables aux défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui.

