Cision renforce son offre d'intelligence omnicanal et renouvelle son partenariat stratégique avec Twitter





Grâce à la conservation unique de milliers de partenaires, Cision crée l'ensemble de données et le réseau de distribution le plus complet de l'industrie.

CHICAGO, le 15 mai 2023 /CNW/ -- Cision, une plateforme de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias couvrant l'ensemble du territoire, offre une vision omnicanale complète des marques et de leurs relations avec les principaux intervenants. Grâce à des milliers de partenariats organisés, Cision fournit les renseignements sur les médias et la distribution des médias les plus complets de l'écosystème des communications et du marketing à une échelle inégalée au niveau mondial, régional et local. Le New York Times, l'Associated Press, le Financial Times, Yahoo International, Captivate et près de 1 000 autres relations exclusives avec des éditeurs sont dignes de mention.

En plus de la presse écrite, de la radiodiffusion et des médias numériques, les médias sociaux offrent un point de vue essentiel sur l'intelligence médiatique omnicanale. Cision et Brandwatch, une unité commerciale de Cision, rassemblent de manière unique un ensemble diversifié de plateformes sociales, notamment Twitter, TikTok, LinkedIn, Tumblr et Reddit, pour aider les organisations à comprendre leurs parties prenantes et à interagir avec elles.

Cision est fière d'annoncer le renouvellement de son partenariat stratégique mondial qui comprend Brandwatch avec Twitter, une plateforme sociale qui donne la parole aux électeurs de tous les segments. « Notre technologie, notre expertise approfondie et notre stratégie globale d'investissement dans les médias omnimédiatiques nous placent dans une position unique pour transformer les données des médias en données exploitables dont nos clients ont besoin pour comprendre, façonner et amplifier efficacement leurs histoires et leurs stratégies en temps réel. Notre partenariat de longue date avec Twitter nous aide à respecter cet engagement », a déclaré Pehr Luedtke, premier vice-président, Partenariats de contenu chez Cision.

Haim Vaturi, responsable des revenus et des partenariats chez Twitter, a ajouté : « Twitter s'est engagé à approfondir ses relations avec les meilleurs fournisseurs de données de l'industrie. Les partenariats avec des dirigeants comme Cision nous aident à exploiter la valeur de nos données uniques et de l'ensemble de nos produits. »

En plus de Twitter, Cision a établi d'autres partenariats uniques cette année. En janvier, la division Brandwatch de Cision est devenue un partenaire officiel de Reddit et a été la première à commercialiser les données complètes de Reddit. En mars, la division PR Newswire de Cision s'est associée à Captivate, un chef de file dans le domaine des réseaux de publicité numérique, offrant aux communiqués de presse des clients une plus grande visibilité grâce à 14 500 écrans au sein d'établissements haut de gamme à l'échelle des États-Unis et du Canada.

À propos de Cision

Cision est une plateforme complète de renseignements et de communications sur les consommateurs et les médias qui permet aux professionnels des relations publiques, du marketing et des communications du monde entier de comprendre, d'influencer et d'accroître leurs histoires. À titre de chef de file du marché, Cision permet à la prochaine génération de dirigeants d'exercer leurs activités dans le paysage médiatique moderne où la réussite d'une entreprise est directement influencée par l'opinion publique. Cision possède des bureaux dans 24 pays à l'échelle de l'Amérique et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et celle de l'Asie-Pacifique, et offre une gamme de solutions de premier ordre, notamment PR Newswire, Brandwatch, Cision Communications CloudMC et Cision Insights. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cision.com et suivez @Cision sur Twitter.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la première solution de veille au monde, permettant à plus de 5 000 entreprises parmi les plus admirées au monde de comprendre les clients et de dialoguer avec eux au rythme des réseaux sociaux.

En combinant des renseignements numériques sur les consommateurs novateurs et enrichis par l'IA à des outils de gestion des médias sociaux de pointe, Brandwatch offre une gamme complémentaire de produits et de services spécialisés et de premier ordre qui soutiennent des flux de travail connectés de façon intelligente. Avec Brandwatch, les marques et les agences peuvent s'adapter et prospérer dans le monde numérique en rapide évolution d'aujourd'hui en prenant des décisions plus intelligentes et en exécutant des stratégies sociales axées sur les données à chaque point de contact avec les clients.

Au service de clients dans le monde entier, Brandwatch compte 15 bureaux et plus de 1 000 employés à travers le monde. Brandwatch, une société Cision.

www.brandwatch.com | @Brandwatch | contact

