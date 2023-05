La Ville de Montréal simplifie l'accès à son programme d'aide financière pour soutenir les commerçants affectés par des travaux majeurs





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Pour simplifier l'accès au soutien financier destiné aux commerces situés dans un secteur affecté par un chantier, le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande au conseil municipal d'approuver le nouveau Programme de subvention forfaitaire destiné à fournir une subvention de 5 000 $ aux commerces situés dans un secteur affecté par un chantier municipal ou réalisé par la Société de transport de Montréal (STM). Ce geste sans précédent est posé dans le but de venir en aide à un nombre plus important de commerces et de pallier les limites de l'ancien programme.

Avec ces modifications, les commerces auront maintenant l'option d'appliquer aux deux programmes :

Programme de subvention forfaitaire aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs; Aide financière pour les établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs.

Le nouveau programme de subvention forfaitaire s'ajoute au programme d'aide financière déjà offert et dont l'aide peut s'élever jusqu'à 40 000 $ par exercice financier admissible. La subvention de 5 000 $ qui s'ajoute à l'aide existante sera disponible dès le début d'un chantier et ne sera pas conditionnelle à des pertes de bénéfices.

Les entreprises admissibles doivent être locataires ou propriétaires de leur immeuble et être situées dans un secteur où des travaux entraînent des entraves à la circulation automobile pour une durée minimale de 6 mois.

Pour le programme d'aide financière actuel, des mesures d'allègement réglementaire importantes sont prévues pour favoriser l'accès des fonds aux commerces, en réduisant les documents demandés aux commerces et en ramenant à 6 mois la durée minimale de tous les chantiers inclus dans le programme.

La Ville cible le début de l'été 2023 pour l'entrée en vigueur de ce programme. Les propriétaires de commerces qui souhaitent être informés lorsque le programme sera en vigueur peuvent remplir ce formulaire .

« Les commerces font partie intégrante de la vitalité de nos quartiers. Notre administration a à coeur de soutenir ses commerçants pendant les travaux et c'est pourquoi il était fondamental pour notre équipe de trouver un moyen de mieux le faire. Pour continuer de les encourager et leur donner un coup de pouce pendant la période de travaux, la Ville de Montréal est fière d'annoncer la mise sur pied d'un tout nouveau programme de subvention forfaitaire de 5 000 $ ainsi que la modification du programme d'aide financière actuel. L'objectif est de simplifier la vie des commerçants, d'offrir une meilleure expérience-utilisateur aux commerces et de leur permettre d'adapter leurs pratiques d'affaires dès le début d'un chantier », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous soulignons l'écoute et le leadership de la Ville de Montréal auprès des PME dans l'amélioration de son soutien aux commerces affectés par les travaux majeurs. Avec le nouveau programme forfaitaire, les PME affectées auront accès à une aide financière directe sans paperasse. De plus, il faut reconnaître l'amélioration du programme d'aide, qui subit un allègement administratif et un élargissement de son accès. Voilà des actions concrètes qui feront une grande différence pour les commerçants souvent désemparés et désavantagés devant les impacts des travaux routiers. Sur ce dossier, la Ville de Montréal représente un modèle pour les grandes villes canadiennes et nous espérons que plusieurs suivront cet exemple », a affirmé François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Le Conseil québécois du commerce de détail se réjouit de l'effort déployé par la Ville pour soutenir ses détaillants. L'accessibilité à un allègement financier supplémentaire et la facilitation du programme d'aide actuel sont autant de mesures qui auront un impact positif réel sur les commerces touchés par divers chantiers », a souligné Damien Silès, directeur du CQCD.

« Les sociétés de développement commercial sont satisfaites des mesures annoncées par la Ville de Montréal et destinées à faciliter l'accès aux aides financières pour les commerces affectés par des travaux majeurs. Avec une nouvelle aide forfaitaire et un processus réglementaire simplifié, ces mesures vont atténuer l'impact des travaux sur les activités commerciales et soutenir la vitalité économique des territoires », a affirmé Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'Association des SDC de Montréal.

