Campagne d'information à l'approche du 1er juillet - Québec.ca/RechercheLogement : l'adresse à retenir pour les ménages à la recherche d'un logement





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute la campagne d'information, préparée par la Société d'habitation du Québec (SHQ), visant à soutenir les Québécoises et Québécois qui n'auraient pas trouvé de logement à l'approche du 1er juillet. L'objectif est de leur faire connaître les programmes et les services offerts par la SHQ et ses partenaires pour les aider dans leur recherche de logement ainsi que l'aide financière disponible. On peut trouver l'information utile en visitant le Québec.ca/RechercheLogement.

Au cours des prochaines semaines, des messages diffusés à la radio, en français et en anglais, et dans les médias sociaux s'adresseront aux personnes à la recherche d'un logement ou à celles qui peinent à payer leur loyer.

En visitant le site Web, ces ménages seront orientés vers les bonnes ressources pour obtenir de l'assistance rapidement, notamment vers les services d'aide à la recherche de logement mis en place par une trentaine d'offices d'habitation. Ils pourront aussi savoir comment faire une demande de logement subventionné ou qui contacter pour une demande de logement adapté, ainsi qu'en apprendre davantage sur les différentes aides financières offertes, notamment dans le cadre du programme Allocation-logement.

Faits saillants :

Les ménages qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1er juillet peuvent s'adresser en priorité :

à leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur.

au Centre des relations avec la clientèle de la SHQ, en composant le 1 800 463-4315. Celui-ci sera en activité 7 jours sur 7 du 16 juin au 17 juillet, incluant les jours fériés, à l'exception du 24 juin.

La SHQ a regroupé sur Québec.ca/RechercheLogement ou Québec.ca/HousingSearch plusieurs informations utiles à l'intention des citoyens.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Société d'habitation du Québec

15 mai 2023 à 07:00

