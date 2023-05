Le Fonds immobilier de solidarité FTQ acquiert la participation de Groupe Sélection dans le complexe multifonctionnel ESPACE MONTMORENCY à Laval





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Suivant l'ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec permettant au contrôleur PwC de vendre les actifs de Groupe Sélection liés au projet multifonctionnel Espace Montmorency à Laval, le Fonds immobilier de solidarité FTQ annonce avoir conclu l'acquisition de la participation de Groupe Sélection dans ce projet. Cette transaction porte à 50 % la proportion d'investissement du Fonds immobilier de solidarité FTQ dans le complexe Espace Montmorency.

Cogir Immobilier prend le relais à titre de gestionnaire de la portion résidentielle du projet. Les locataires résidentiels actuels connaîtront une période de transition pouvant s'échelonner jusqu'à un maximum de 30 jours suivant la date de clôture de la transaction, soit le 12 mai dernier. Rappelons que la construction de cet ensemble immobilier a débuté en 2019 sous le consortium formé, à ce moment, par le Fonds immobilier de solidarité FTQ, MONTONI, Montez Corporation et le Groupe Sélection.

LE PROJET EN BREF

Un projet écoresponsable

Certification WiredScore Argent obtenue (tour de bureaux). WiredScore est la première société de certification au monde pour la technologie dans les bâtiments et vise à établir la norme mondiale en matière de connectivité.



Certification LEED Or v4 AQ obtenue (aménagement du quartier)



Certification LEED Platine v4 NE visée (noyau et enveloppe, tour de bureaux)



Certification LEED Or v4 NE visée (noyau et enveloppe, tours résidentielles et hôtel)

4 tours principales

Rez-de-chaussée commercial dont plusieurs commerces sont déjà en service



Tour 1 : résidentielle



Tour 2 : de bureaux



Tour 3 : hôtel Courtyard par Marriott de 188 chambres

188 chambres

Tour 4 : résidentielle

Plus de 700 unités résidentielles

1,3 million de pi 2 d'espace locatif

d'espace locatif 500 000 pi 2 de locaux pour bureaux et commerciaux

de locaux pour bureaux et commerciaux Immense cour intérieure de 60 000 pi 2 en cours de construction

en cours de construction Terrasses sur les toits

Espaces verts publics de 50 000 pi 2

Stationnement souterrain intelligent

Stationnement pour les vélos

Bornes de recharge pour les voitures électriques

Application mobile unique créée sur mesure pour optimiser l'expérience de conciergerie des usagers

Architecte : Sid Lee Architecture

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

