/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec/





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie invite les représentants des médias à assister, en tant qu'observateurs, à une journée d'ateliers de réflexion et de travail dans le cadre de la consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec. Les caméras et les enregistrements seront acceptés à deux moments dans la journée, en début (de 8 h 30 à 8 h 45) et en fin de rencontre (à 16 h 55). Voir détails plus bas dans le déroulement.

Cet événement réunira plusieurs experts du secteur de l'énergie sous forme de tables rondes, afin qu'ils échangent et partagent leurs opinions, leurs attentes, leurs préoccupations et leurs recommandations.

Date : Le 15 mai 2023



Heure : 8 h 30 à 17 h



Endroit : Montréal





Déroulement de la journée :

8 h -- Accueil

8 h 30 -- Mot de bienvenue et mot du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon

Le ministre sera disponible pour des entrevues individuelles à la suite de ce discours. Caméras et enregistrements acceptés .

. 8 h 40 -- Introduction aux objectifs de la consultation et explication du déroulement de la journée

8 h 50 -- Atelier 1 -- Équilibre offre-demande

11 h 00 -- Atelier 2 -- Tarification

14 h 15 -- Atelier 3 -- Gouvernance

16 h 30 -- Récapitulatif des ateliers

16 h 50-- Conclusion et remerciements

Le ministre sera disponible pour des entrevues individuelles à la fin de l'événement. Caméras et enregistrements acceptés.

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le lundi 15 mai 2023, à l'adresse suivante: [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

15 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :