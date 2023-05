PPG investit 3 millions de dollars pour moderniser et agrandir son usine de fabrication de revêtements architecturaux en France





PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui un investissement de 3 millions de dollars dans son usine de fabrication de revêtements architecturaux à Genlis, en France. Le projet permettra de renforcer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter la capacité de production des peintures SEIGNEURIEtm, GUITTETtm et PEINTURES GAUTHIERtm de PPG, leaders du secteur, pour maçonneries intérieures et façade.

Le projet comprend l'installation d'une technologie de fabrication avancée, notamment un nouveau système de dispersion, qui augmentera considérablement l'efficacité et la flexibilité de la production de revêtements sur le site. Ces améliorations permettront d'augmenter la capacité de l'installation de plus de 20 %.

"Avec cet investissement, Genlis disposera d'une installation performante pour notre activité de revêtements architecturaux ", a déclaré Pascal Tisseyre, Vice-Président, Architectural Coatings, EMEA South. "Il nous permettra de répondre à la demande croissante des clients professionnels et des particuliers pour ces marques reconnues.

Ce projet est l'investissement de PPG en France le plus récent. L'entreprise construit actuellement un Centre d'assistance pour les applications dans l'aérospatial à Toulouse, d'une valeur de 17 millions de dollars, qui devrait être opérationnel au troisième trimestre 2023.

L'annonce de l'expansion de Genlis a été faite lors de la visite de Tim Knavish, président-directeur général de PPG, à la sixième édition du sommet Choose France au Château de Versailles, en France, le 15 mai. Cet événement vise à promouvoir l'attractivité économique de la France et à encourager les investissements internationaux dans le pays.

"Ces projets soulignent l'importance de la France pour PPG", a déclaré M. Knavish. "Ils nous permettront de fournir un soutien inégalé à nos clients dans tous les secteurs d'activité que nous servons.

15 mai 2023 à 06:55

