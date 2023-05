/R E P R I S E -- Avis aux médias - Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur/





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, prononceront des allocutions d'ouverture en début de journée.

Cette journée réunira notamment des enseignants, des professionnels en pédagogie, des chercheurs, des experts des domaines de la technopédagogie et de l'intelligence artificielle ainsi que des étudiants et des gestionnaires.

Les objectifs de cette journée sont, d'une part, de démystifier les formes et les modalités d'utilisation des outils issus de l'intelligence artificielle, tels que les agents conversationnels, et, d'autre part, d'échanger notamment sur les enjeux éthiques, pédagogiques, d'évaluation des apprentissages et d'intégrité académique.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire par courriel à [email protected] avant 17 heures, le 14 mai. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

DATE : Le lundi 15 mai 2023, à 8 h 30

Arrivée des médias à compter de 8 heures



LIEU : Montréal

