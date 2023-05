/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault fera une annonce concernant la mobilisation de la population canadienne pour l'avenir de la protection de la nature et de la biodiversité au Canada/

La SP Julie Dabrusin, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles; Rory Nisan, vice-président de la Fédération canadienne des municipalités et conseiller municipal à la Ville de Burlington; Jennifer McKelvie, mairesse...

Le gouvernement du Québec sous-estime largement le potentiel d'efficacité énergétique, qui pourrait même doubler dans les prochaines années. Pourtant, la consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec, qui se tient...