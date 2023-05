NGen annonce la création d'un nouveau fonds de 35 millions de dollars pour les projets de véhicules électriques





HAMILTON, Ontario, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Generation Manufacturing Canada (NGen) a lancé un nouvel appel à propositions de projets ciblant l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible pour les routes, ainsi que leurs systèmes et composants respectifs. En 2021, NGen a financé des projets collaboratifs d'une valeur de plus de 76 millions de dollars pour soutenir le renforcement des capacités dans la chaîne de valeur des véhicules électriques au Canada. Le nouveau défi stratégique de NGen vise à relever les défis d'innovation critiques de l'industrie des véhicules électriques et s'appuiera sur le succès de l'initiative précédente.



Les récents investissements dans le secteur des véhicules électriques offrent de nouvelles opportunités d'innovation et d'affaires pour les fournisseurs de pièces automobiles, les entreprises technologiques et autres fabricants du Canada. Cependant, de nouveaux produits, technologies et relations de chaîne d'approvisionnement devront être développés pour que le Canada puisse réaliser pleinement le potentiel de ces investissements prometteurs. Le nouveau programme de financement de NGen ciblera les capacités dont les entreprises canadiennes auront besoin pour développer une base d'approvisionnement et un écosystème de véhicules électriques de premier plan au Canada, qui ancreront véritablement les investissements ici et soutiendront davantage l'investissement et le développement des compétences à l'avenir.

Le Canada abrite un écosystème d'innovation de premier plan qui converge de manière unique avec une empreinte manufacturière dynamique, dotée d'un talent exceptionnel, de connaissances et de capacités, ainsi que de ressources minérales critiques. Il existe une opportunité critique et urgente de développer et de commercialiser les capacités d'innovation et de fabrication canadiennes à fort potentiel - le long de toute la chaîne de valeur des véhicules électriques, du traitement des minéraux à l'assemblage des batteries et des véhicules - afin qu'elles soient prêtes pour le marché et intégrées dans le marché en plein essor des véhicules électriques.

« Le gouvernement du Canada a su attirer des investissements sans précédent de la part de fabricants d'automobiles du monde entier. Le Canada est maintenant un chef de file dans le secteur des véhicules électriques, et nous poursuivrons nos efforts afin de renforcer la position de notre pays en tant que fournisseur écologique de premier choix à l'échelle mondiale. Nous allons profiter de l'impulsion donnée par des initiatives de NGen et inciter l'industrie à faire des investissements majeurs afin de bâtir des chaînes de valeur dans le secteur des véhicules électriques qui serviront de fondement pour l'avenir de l'industrie de la fabrication d'automobiles au Canada. »

? Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous contribuons à construire une toute nouvelle industrie, de la transformation des minéraux critiques à la fabrication durable, des batteries aux piles à combustible, de l'électronique au groupe motopropulseur, des matériaux avancés à l'assemblage final. Cela nécessitera une collaboration et un écosystème reposant sur les meilleures recherches, technologies avancées et capacités de fabrication que le Canada a à offrir. C'est le rôle stratégique que jouera NGen. De plus, le moment d'investir ne pourrait être meilleur. »

Jayson Myers, PDG de NGen



« La collaboration et la fabrication avancée sont essentielles pour développer des chaînes de valeur de véhicules électriques de classe mondiale qui privilégient l'innovation, la durabilité et l'accessibilité. En tirant parti des technologies de pointe, nous pouvons créer un réseau canadien de fabrication de véhicules électriques inégalé, ouvrant la voie à l'avenir des transports. »

John Laughlin, directeur technique de NGen



NGen acceptera les manifestations d'intérêt de ses membres jusqu'au 11 octobre 2023. Pour obtenir des informations sur l'éligibilité, les délais, les ressources, les ateliers et plus encore, visitez le site https://www.ngen.ca/funding/challenge/ev-manufacturing.

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le pôle mondial d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à développer des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au Canada, au profit des Canadiens. Le NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives de développement de la main-d'oeuvre et aux projets d'innovation qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

Contact pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur des communications stratégiques

1-613-297-3578

[email protected]



15 mai 2023 à 06:00

