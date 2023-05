Huawei renouvelle sa promesse de livraison rapide avec le lancement du nouveau programme Fast Track pour les produits FTTH





Certaines produits OLT et ONT de Huawei sont désormais admissibles à la livraison dans un délai de quatre semaines

De plus, des produits d'infrastructure optique de nouvelle génération pour soutenir la transformation numérique verte ont été dévoilés lors du Sommet sur l'industrie des FAI à Madrid .

DÜSSELDORF, Allemagne, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les clients de Huawei peuvent bénéficier de délais de livraison raccourcis pour les produits d'accès optique, grâce au lancement de FTTH Fast Track, qui garantit la livraison dans un délai de quatre semaines dans jusqu'à 40 pays en Europe.

Ce renouvellement fait suite au succès du programme de l'an dernier, grâce auquel Huawei a aidé plus de 20 fournisseurs d'accès à Internet (FAI) à offrir le haut débit à plus de 30 000 utilisateurs. Avec une gamme étendue de catégories de produits et de pays éligibles, le programme FTTH Fast Track aide les FAI dans leur parcours de numérisation en accélérant la construction des réseaux FTTH. Les FAI font face à des attentes de plus en plus élevées des consommateurs en ce qui concerne la qualité et la performance du réseau et déploient des réseaux d'accès tout optique intelligents qui peuvent s'adapter à la transition vers la technologie 10G PON.

Les solutions Huawei SingleFAN Pro, telles que les OLT Flex-PON et les ONT Wi-Fi 6, font déjà partie intégrante de ce parcours ; elles aident à répondre aux exigences des utilisateurs en matière d'ultra-haut débit, permettant aux FAI d'acquérir et de maintenir leur avantage concurrentiel sur le plan de la performance. La livraison rapide de ces solutions offre aux clients un avantage supplémentaire en permettant une construction rapide du réseau FTTH.

Voici les principaux produits de la gamme :

La solution Huawei SingleFAN Pro a remporté des prix internationaux pour son innovation technique au Lightwave 2021. L'ONT Huawei OptiXstar tire parti de l'accélération intelligente intégrée et du Wi-Fi 6 pour identifier intelligemment les services à domicile, réduisant la latence pour certains types de services de moitié au moins. La solution HomePON de Huawei, qui se compose d'ONT intelligents, de prises optiques et de fibres optiques super-résilientes, donne accès à la fibre (FTTR) avec des vitesses gigabit, garantissant une expérience exceptionnelle, des signaux forts et aucun gel d'image dans toute la maison.

Todd Sun, vice-président de Huawei Enterprise Business Group pour l'Europe, a déclaré : « Alors que les FAI accélèrent leurs efforts de transformation numérique, nos solutions ouvrent la voie à la performance et à la rapidité de déploiement. Grâce à notre promotion FTTH Fast Track, nous contribuons au déploiement de réseaux ultrarapides pour aider les FAI à répondre aux demandes croissantes des utilisateurs finaux. »

Le lancement du nouveau programme FTTH Fast Track coïncide avec le Sommet de Huawei sur l'industrie des FAI à Madrid, où l'entreprise a dévoilé sa dernière gamme de solutions d'infrastructure Internet qui jettent les bases de la transformation numérique verte de l'industrie des FAI. Grâce à une consommation énergétique réduite, à des algorithmes écoénergétiques et à une hibernation intelligente, ils réduisent la consommation d'énergie de 15 %, tout en répondant aux normes des certificats de conformité européens sur la consommation énergétique des équipements de haut débit. Les participants ont eu un premier aperçu des solutions FTTH innovantes de Huawei, telles que le FTTR Starlight F30, le premier 50G PON commercial et le Flex-PON Plus 7 modes en 1 (combo GPON/XG-PON/XGS-PON/GE/10GE/XG- PON /combo XGS-PON).

Vous trouverez plus d'informations sur le Sommet de Huawei sur l'industrie des FAI ici .

Pour plus d'informations sur la promotion FTTH Fast Track, cliquez ici .

