ECOLIBRIUM LANCE SMARTSENSE DISCOVERY POUR AIDER LES ENTREPRISES BRITANNIQUES À VISUALISER LES ÉMISSIONS DE CARBONE ET À ACCÉLÉRER LES PARCOURS NET ZÉRO





SmartSense Discovery offre une technologie de classe mondiale pour débloquer la décarbonisation des entreprises

Visualisez les émissions de carbone de l'ensemble de votre portefeuille immobilier sur un seul tableau de bord dans les 48 heures suivant l'intégration - la première étape pour les entreprises de comprendre leur empreinte carbone

Flux de données en temps quasi réel sur les émissions de carbone

Installation sans matériel

LONDRES, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ecolibrium, la plateforme d'apprentissage automatique de la décarbonisation des bâtiments industriels et commerciaux, a annoncé le lancement de SmartSense Discovery, un nouvel outil qui permet aux entreprises d'identifier, de comparer et de gérer l'empreinte carbone de l'ensemble de leur portefeuille dans les 48 heures suivant l'intégration.

SmartSense Discovery a été développé pour donner aux entreprises un aperçu instantané du coût énergétique, de l'utilisation et de l'intensité carbone de leurs bâtiments et de leurs portefeuilles. SmartSense Discovery sera un outil inestimable pour les organisations opérant dans un large éventail de secteurs, en particulier ceux ayant une intensité énergétique plus élevée ou des opérations multisites telles que la vente au détail et l'hôtellerie. La plateforme offre également les mêmes avantages aux organismes du secteur public tels que les hôpitaux, les écoles et les autorités locales comme première étape vers la décarbonisation.

SmartSense Discovery consolide les données dans un tableau de bord unique offrant une vue d'ensemble des performances du portefeuille. Cette performance est ensuite analysée en continu par rapport aux tendances et aux référentiels d'exploitation du bâtiment pour surveiller la consommation d'énergie et détecter les anomalies.

Les données collectées sur SmartSense Discovery peuvent constituer la base des rapports obligatoires. Au Royaume-Uni, toutes les grandes organisations sont tenues de se conformer au cadre Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR). Le SECR examine à la fois les émissions de gaz à effet de serre et les efforts déployés pour améliorer l'efficacité énergétique et constitue une étape clé dans un régime réglementaire de plus en plus strict pour soutenir l'objectif Net Zero Carbon 2050 du gouvernement.

SmartSense Discovery n'est que la première étape que les organisations peuvent franchir en s'associant à Ecolibrium. Les organisations peuvent passer à SmartSense Insights, un outil complet qui assimile des milliers de points de données IoT de l'ensemble de l'infrastructure opérationnelle d'une organisation pour créer un jumeau numérique, jusqu'aux plus petits actifs énergétiques. L'apprentissage automatique est utilisé par SmartSense Insights pour comparer les performances aux normes les plus élevées de l'industrie. Ecolibrium produit ensuite une feuille de route d'activité pour l'amélioration continue et pour atteindre l'excellence opérationnelle, les objectifs de durabilité et des bâtiments plus sains. Cela a permis de réaliser des économies d'énergie de 15 % à 20 % et des économies d'émissions de carbone de 12 % à 15 % pour plus de 100 clients dans le monde.

Chintan Soni, PDG d'Ecolibrium, a déclaré : « Alors que le Royaume-Uni s'efforce de respecter ses engagements juridiquement contraignants en matière de carbone net zéro d'ici 2050, des recherches menées par les chambres de commerce britanniques ont montré que 90 % des entreprises n'ont pas encore franchi la première étape cruciale de la capture et de la gestion de leur empreinte carbone. SmartSense Discovery résout ce défi pour la première fois en aidant les entreprises à consolider leurs données dans un tableau de bord unique, automatisé et en temps réel, donnant une vue intelligente du coût total de l'énergie, de l'intensité carbone et de la consommation d'énergie qui peut être utilisée comme tremplin pour introduire des gains d'efficacité et des économies de coûts importants. »

« Atteindre Net Zero n'est pas seulement bénéfique pour la planète, mais il a également un impact positif sur les entreprises et la main-d'oeuvre. La numérisation des processus libère du temps pour l'analyse et l'identification des opportunités d'économies. Repousser les limites de la technologie pour accélérer numériquement le parcours de décarbonation est essentiel pour assurer une prospérité durable, un équilibre harmonieux entre les personnes, la planète et les bénéfices. »

« Cette approche a fait ses preuves. Par exemple, des recherches récentes de CBRE ont montré que les immeubles de bureaux avec des certifications de durabilité imposent une prime de location de 6 %, un phénomène connu sous le nom de « prime verte » dans l'industrie. »

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à une démo SmartSense Discovery, veuillez visiter www.ecolibrium.io .

À propos d'Ecolibrium

Fondée en 2011 par les frères entrepreneurs Chintan et Harit Soni, Ecolibrium est une entreprise de développement durable axée sur la technologie, fournissant des solutions de pointe aux entreprises pour identifier, planifier et opérationnaliser leurs ambitions Carbon Net Zero.

Ecolibrium a pour mission d'offrir une prospérité durable aux organisations du monde entier en équilibrant les personnes, la planète et les bénéfices. En s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires, la solution IoT phare d'Ecolibrium, SmartSense, fournit des résultats mesurables et une feuille de route de décarbonation.

SmartSense superpose les systèmes existants, connectant les points de données pour fournir une vue d'ensemble des coûts de carbone, d'énergie et d'exploitation pour les clients, rendant l'invisible visible. Le module de reporting présente ensuite les scores ESG et les KPI d'efficacité opérationnelle et les compare à des jalons définis, fournissant un programme d'amélioration continue.

SmartSense est actuellement utilisé sur 50 millions de pieds carrés de biens immobiliers, par plus de 100 entreprises dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez :http://www.ecolibrium.io/ www.ecolibrium.io

15 mai 2023 à 03:00

