Privat 3 Money, fintech de luxe, renouvelle son partenariat avec Goffs





LONDRES, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Privat 3 Money (P3), la société de technologie patrimoniale la plus exclusive du Royaume-Uni, a annoncé le renouvellement de son parrainage de la vente Goffs London Sale, la prestigieuse vente aux enchères de pur-sang qui se tient la veille du Royal Ascot.

Organisée dans les jardins du palais de Kensington, cette manifestation est largement considérée comme l'un des événements les plus importants du calendrier des courses et offre une plateforme unique aux propriétaires et acheteurs potentiels du monde entier pour acheter et vendre des chevaux inscrits au Royal Ascot et des chevaux de course internationaux.

Au fil des ans, la vente Goffs London a atteint plusieurs des prix les plus élevés du Royaume-Uni pour des chevaux à l'entraînement. L'année dernière, le Sheikh Abdullah Al-Malek Al-Sabah a notamment acheté Cadillac pour 500 000 livres sterling, Crypto Force a été vendu pour 900 000 livres sterling et Hoo Ya Mal, finaliste du Derby d'Epsom en 2022, a atteint le prix record de 1,2 million de livres sterling.

Fondée pour servir une nouvelle génération de particuliers fortunés, P3 a réimaginé l'accès aux dépôts, aux paiements, aux opérations de change et au trading pour l'ère numérique, permettant des transactions financières depuis n'importe où dans le monde via un smartphone tout en maintenant l'offre de service client personnel synonyme de finance privée traditionnelle.

Reda Bedjaoui, fondateur et PDG de Privat 3 Money, s'est réjoui du renouvellement de ce partenariat : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec la vente Goffs de Londres, un événement auquel nous sommes fiers d'être associés. Goffs et Privat 3 partagent la même éthique d'excellence et la même clientèle. Il est donc tout à fait logique que nos marques soient à nouveau associées à la vente la plus prestigieuse de l'année des courses. Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir cet événement une nouvelle fois avec succès. »

À propos du retour de P3 en tant que sponsor principal, Henry Beeby, directeur général du groupe Goffs, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre précieux partenariat avec Privat 3 Money pour la vente Goffs London 2023. Privat 3 offre une expertise et une innovation sur un marché traditionnel qui correspond parfaitement à l'éthique de Goffs, et l'affinité naturelle entre la clientèle de P3 et les participants internationaux à la vente de Londres fait de ce partenariat un accord parfait. »

La vente Goffs London 2023 aura lieu le lundi 19 juin, la veille du Royal Ascot, et sera accessible uniquement sur invitation.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2076266/PRIVAT_3_MONEY.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2076265/Privat_3_Money_Logo.jpg



15 mai 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :