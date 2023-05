SLB, Rockwell Automation, Sensia et Cognite s'associent pour optimiser la performance des unités flottantes de production, stockage et déchargement (FPSO) utilisées par l'industrie offshore





La transformation des flux de travail traditionnels au moyen de solutions numériques bas-carbone et à forte valeur ajoutée permettra d'accélérer l'évolution des performances de ces unités flottantes

BRUXELLES, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), Sensia LLC et Cognite annoncent une collaboration visant à accélérer l'évolution des unités flottantes de production, stockage et déchargement (FPSO) utilisées dans l'industrie offshore. Les capacités numériques développées par la coalition des quatre entreprises améliorent la fiabilité, la disponibilité, la sécurité et l'efficacité de ces actifs clés, tout en réduisant l'empreinte carbone de leurs activités offshore.

« La demande mondiale d'énergie continue d'augmenter et chaque maillon de la chaîne de valeur évolue afin d'améliorer la production de façon plus durable », a déclaré Steve Gassen, président de SLB en charge des systèmes de production

« En tant qu'intégrateurs de performances numériques, les membres de cette coalition tirent collectivement leur puissance de leurs connaissances, de leur expertise et de leur conviction qu'une collaboration ouverte peut accélérer l'innovation et la décarbonisation. SLB mettra à la disposition de ses partenaires des solutions numériques de pointe, une expertise du domaine subsurface, ainsi que des capacités d'intégration et de gestion de projets complexes dans le but d'accroître l'efficacité tout en réduisant l'empreinte carbone des activités à chaque étape du cycle de vie des unités FPSO. »

La coalition couvre l'ensemble du cycle de vie des données avec des capacités ciblées d'automatisation, d'analyse, de simulation et de visualisation afin d'améliorer les performances des unités FPSO. Cette approche permet d'optimiser l'utilisation des équipements et la consommation d'énergie, d'améliorer la sécurité, de réduire les risques de défaillance des équipements et d'interruptions de service opérationnel, ainsi que de favoriser la prise de décisions stratégiques.

« En tant que principal fournisseur d'automatisation de modules OEM, Rockwell apporte à la coalition son expertise des systèmes de contrôle et de sécurité pour les unités FPSO, ainsi qu'une vaste expérience des systèmes d'alimentation électrique. Nous complèterons le portefeuille de solutions numériques avancées de la coalition et mettrons à sa disposition nos moyens de connectivité réseau et de cybersécurité », a ajouté Frank Kulaszewicz, senior vice-président, Lifecycle Services, Rockwell Automation.

SLB a signé un contrat portant sur le développement et la mise en oeuvre d'un système de contrôle et d'une solution de simulation de processus dynamique pour Petrobras. Cette solution stratégique de simulation dynamique à usage multiple (MPDS) est développée en partenariat avec Inprocess Technology and Consulting Group, leader mondial en MPDS, et Sensia, spécialiste des systèmes de contrôle et d'automatisation dans le secteur du pétrole et du gaz.

La solution MPDS bénéficiera de l'expertise par SLB en tant qu'équipementier (OEM) et dans le cadre de projets de construction et d'opérations offshore pour fournir un environnement immersif de jumeaux numériques qui simulera dynamiquement les processus opérationnels et leurs systèmes de contrôle et d'automatisation, formera le personnel et renforcera les éléments de sécurité dans cinq nouvelles unités FPSO déployées dans le champ pétrolier de Búzios situé dans le bassin de Santos.

