Rona Therapeutics et Keymed Biosciences annoncent une collaboration en vue de découvrir et de mettre au point des produits thérapeutiques de pointe à base d'ARNi pour traiter la glomérulonéphrite





SHANGHAI, le 15 mai 2023 /CNW/ -- Rona Therapeutics, Inc (« Rona ») et Keymed Biosciences (« Keymed », HKEX : 02162), ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à découvrir et à mettre au point des produits thérapeutiques de première classe à base d'ARNi pour traiter la glomérulonéphrite (aussi appelé trouble rénal aigu). La collaboration mettra à profit l'expertise scientifique et technologique des deux entreprises et s'appuiera sur la plateforme exclusive de Rona en matière de produits à base d'ARNi ciblant le foie et les tissus extrahépatiques.

Pendant la durée de la collaboration, Rona utilisera la plateforme exclusive RAZORtm pour découvrir et identifier les composés de plomb contenant de l'ARNsi qui sont dirigés vers une nouvelle cible liée à la glomérulonéphrite, et Keymed contribuera à la recherche ainsi qu'à l'expertise et aux capacités translationnelles. Keymed et Rona ont conclu une entente sur les profits et les pertes afin de développer et de commercialiser conjointement des produits thérapeutiques potentiels à l'échelle mondiale qui émergent de ces efforts de recherche. Le programme devrait entrer en phase clinique au premier semestre de 2024.

« Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Keymed pour découvrir et mettre au point des thérapies d'ARN transformatrices à l'échelle mondiale, a déclaré Stella SHI, fondatrice et chef de la direction de Rona. La technologie exclusive de prochaine génération de la plateforme d'ARNsi de Rona et l'expertise en biologie de pointe de Keymed sont des outils stratégiques adaptés à la mise au point d'un traitement de première classe à base d'ARNi pour des maladies dévastatrices comme la glomérulonéphrite. »

« Je suis ravi d'annoncer cette collaboration entre Keymed et Rona, a déclaré M. Bo HEN, fondateur et chef de la direction de Keymed. Nous continuons de concentrer nos efforts sur les besoins cliniques urgents non satisfaits et de nous engager à fournir aux patients des thérapies novatrices, abordables et de grande qualité. Tirant parti de la plateforme de prochaine génération en matière d'ARNi de Rona et de l'expertise sophistiquée de Keymed dans le domaine de la biologie, la collaboration permettra aux deux entreprises d'explorer les cibles potentielles qui n'ont pas été modulées avec succès par les méthodes thérapeutiques conventionnelles. »

La glomérulonéphrite est une cause importante d'insuffisance rénale et représente de 25 à 30 % de tous les cas de maladie rénale terminale. Les formes courantes de glomérulonéphrite primaire comprennent la néphropathie à IgA (prévalence mondiale d'environ 2,5 cas pour 100 000 personnes, avec une prévalence beaucoup plus élevée en Asie), la néphropathie lupique (prévalence de 8 à 180 cas pour 100 000 personnes), la glomérulonéphrite extra-membraneuse (incidence de 8 à 10 cas pour 1 million de personnes) et plusieurs autres. Il existe un besoin urgent de nouveaux médicaments pour traiter la glomérulonéphrite, car il y a actuellement peu de médicaments approuvés pour traiter cette maladie.

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est une entreprise pionnière de produits thérapeutiques basés sur l'ARN qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments modulaires et programmables à base d'ARN pour les patients du monde entier.

Appuyée par des investisseurs de premier ordre, Rona a mis au point la plateforme exclusive RAZORtm pour découvrir des produits thérapeutiques à base d'ARNi de prochaine génération grâce à des modifications chimiques et de nouvelles connaissances biologiques. De concert avec ses partenaires, Rona se consacre à l'avancement des thérapies transformatrices de l'ARN en clinique pour traiter le syndrome métabolique, la glomérulonéphrite, les maladies du SNC et les maladies oculaires. www.ronatherapeutics.com .

À propos de Keymed Biosciences

Keymed Biosciences est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement à l'interne de thérapies biologiques innovantes dans les domaines thérapeutiques de l'oncologie et des maladies auto-immunes. Nous avons établi une plateforme entièrement intégrée englobant toutes les fonctions clés du développement de médicaments biologiques, ce qui nous a permis d'identifier, de construire, d'élargir et de faire progresser notre portefeuille diversifié de façon rapide et rentable. www.keymedbio.com .

15 mai 2023

