Des acteurs de changement réunis à Joliette pour repenser l'école

JOLIETTE, QC, le 14 mai 2023 /CNW/ - Le 15e forum citoyen de Parlons éducation a eu lieu le vendredi soir 12 mai et le samedi 13 mai toute la journée au cégep de Joliette. Plus d'une centaine de citoyennes et citoyens de la région de Lanaudière s'y étaient inscrits pour échanger sur l'état et l'avenir de l'école québécoise et pour travailler à l'améliorer dans une perspective humaniste, progressiste et démocratique.

Des élus municipaux, des jeunes de cégep, des enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, du collégial et de l'éducation des adultes, des administrateurs scolaires actifs ou retraités, des parents et des intervenants communautaires ont pu échanger dans un climat convivial et respectueux.

Véronique Venne, mairesse de Sainte-Marie-Salomé, considère que ce forum est une belle occasion pour elle d'entendre différentes voix pour pouvoir les ramener sur les tables de concertation où elle siège. « Tout le monde s'entend pour mettre l'élève au centre, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs situations », perçoit-elle. Sylvain Riendeau, directeur du Cégep de Joliette, partage ce constat : « Je suis impressionné par le fait que chacun arrive avec ses idées, mais qu'au final, on voit tous les mêmes problèmes. Il faut revenir à ce qu'est l'école et sa mission d'instruire, nous mettons trop d'accent sur les évaluations ».

L'enseignant de sociologie au Cégep de Joliette et coordonnateur du forum, Fabien Torres, avoue être très heureux de l'énergie qui se dégage des discussions : « On sent une grande compréhension du système éducatif des participants et un réel désir d'agir ! »

Selon Alexis Dandenneau, étudiant en éducation en univers social, le forum permet de voir les réalités sur les terrains et les problématiques invisibilisées. « Ce sont des voix que l'on n'entend jamais, ça montre l'importance d'investir en éducation » lance-t-il comme cri du coeur.

Les participants se sont dits convaincus qu'ensemble ils pourront contribuer à l'édification d'une éducation de qualité pour tous, et que la synthèse qui sortira des forums devra être diffusée largement afin d'amener les pouvoirs publics à tenir compte de leurs exigences. Ce qui m'a marqué le plus dans mon atelier, c'est « la multitude d'idées évoquées pour trouver des solutions aux problèmes présents », a affirmé Flavie Trudel, enseignante retraitée et impliquée dans plusieurs organismes communautaires.

Les prochains et derniers forums auront lieu à Trois-Rivières, à Rimouski À Rivière-du-Loup et à Rouyn-Noranda. On peut s'y inscrire dès maintenant sur le site de Parlons éducation : www.parlonseducation.ca

SOURCE Parlons Éducation

14 mai 2023 à 16:57

