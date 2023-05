/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Centraide du Grand Montréal dévoile des données préoccupantes sur la crise du logement et ses effets/

Heures : 8 h 40 : Allocutions d'élus - Théâtre Symposia : France-Élaine Duranceau , ministre responsable de l'Habitation

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Soraya Martinez Ferrada , Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil, prononceront une allocution par vidéo.

Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval et vice-président du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Des représentants de la Ville de Montréal et de la Ville de Longueuil seront présents dans la salle : Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets stratégiques, et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Carl Lévesque, conseiller municipal, Ville de Longueuil, et Marjolaine Mercier, conseillère municipale, Ville de Longueuil.