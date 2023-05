Soudan: le Secrétaire général salue la Déclaration d'engagement des parties au conflit sur la protection des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire





NEW YORK, 12 May 2023 / PRN Africa / -- La déclaration suivante a été communiquée, aujourd'hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Le Secrétaire général salue le fait que les parties au conflit au Soudan aient signé la Déclaration d'engagement pour protéger les civils et garantir l'acheminement sécurisé de l'aide humanitaire dans le pays.?

Si les agents humanitaires, et surtout les partenaires locaux, ont continué de travailler dans des circonstances très difficiles, le Secrétaire général espère pour le moins que cette déclaration conduira à une intensification rapide et en toute sécurité des opérations de secours pour répondre aux besoins de millions de personnes au Soudan. Il réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et à des discussions élargies pour parvenir à une cessation permanente des hostilités.

Les Nations Unies n'épargneront aucun effort pour contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration et continueront de fournir l'aide humanitaire, qu'il y ait ou pas cessez-le-feu.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

14 mai 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :