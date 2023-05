Soudan : 2,5 millions de personnes de plus risquent de souffrir de la faim avec la poursuite des combats





NEW YORK, 10 May 2023 / PRN Africa / -- Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), cela porterait l'insécurité alimentaire aiguë au Soudan à un niveau record, avec plus de 19 millions de personnes touchées, soit les deux cinquièmes de la population.

« Le PAM reste engagé auprès du peuple soudanais et appelle toutes les parties au conflit à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux combats et faciliter l'accès humanitaire afin que nous puissions intensifier nos opérations dans un pays où les taux d'insécurité alimentaire sont parmi les plus élevés au monde », a réagi l'agence onusienne lors de la publication de ces chiffres alarmants.

Si les agriculteurs sont empêchés d'accéder à leurs champs et de planter des produits de base entre mai et juillet, les prix des denrées alimentaires augmenteront encore plus. Entre-temps, le coût des denrées alimentaires monte en flèche dans tout le pays et le prix des produits alimentaires de base devrait augmenter de 25 % au cours des trois à six prochains mois.

Inquiétudes au Darfour, Kordofan occidental, Nil bleu et l'Etat de la mer Rouge

Les pics d'insécurité alimentaire les plus importants sont attendus dans les États du Darfour occidental, du Kordofan occidental, du Nil bleu, de la mer Rouge et du Darfour du Nord.

Sur le terrain, l'insécurité et la violence avaient contraint le PAM à interrompre temporairement ses opérations au Soudan. Mais le Programme les a reprises et depuis la semaine dernière, il a distribué à plus de 35.000 personnes des denrées alimentaires vitales.

Les opérations se concentrent sur l'assistance à un total de 384.000 personnes, y compris les familles qui ont récemment fui le conflit, les réfugiés préexistants et les déplacés internes, ainsi que les communautés vulnérables qui les accueillent dans les États de Gedaref, de Gezira, de Kassala et du Nil Blanc.

Au cours des prochains mois, le PAM augmentera son aide d'urgence pour soutenir 4,9 millions de personnes vulnérables dans les zones où la situation sécuritaire le permet, en plus de prévenir et de traiter la malnutrition aiguë modérée pour 600.000 enfants de moins de cinq ans et pour les femmes enceintes et allaitantes.

Avant le déclenchement du conflit, le PAM avait un déficit de financement de plus de 300 millions de dollars pour ses opérations de sauvetage. Les besoins devraient augmenter considérablement avec la crise.

Répondre aux besoins immédiats dans les pays voisins

Le conflit a provoqué des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, avec des personnes fuyant vers les pays voisins et ayant besoin d'abris, de nourriture et d'eau.

Au Tchad, le PAM a rapidement fourni une aide alimentaire d'urgence aux nouveaux arrivants et a déjà atteint plus de 16.000 personnes. La réponse est toutefois menacée par le faible niveau de financement des opérations au Tchad.

Plus de 40.000 personnes sont déjà passées au Soudan du Sud, où le PAM fournit des repas chauds chaque jour dans les centres de transit ainsi qu'un dépistage nutritionnel pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Là aussi, l'agence onusienne fait face à un déficit de financement.

En Égypte, où l'afflux de réfugiés est le plus important, le PAM collabore avec le gouvernement et le Croissant-Rouge égyptien pour fournir une aide alimentaire aux personnes fuyant la crise au Soudan. Plus de 20 tonnes d'aliments enrichis ont été livrées aux deux points d'entrée et sont actuellement distribuées par le Croissant-Rouge égyptien.

En République centrafricaine, près de 9.700 personnes ont franchi la frontière du Soudan et atteint Amdafock dans la préfecture de Vakaga. Le PAM intervient et prévoit d'aider près de 25.000 nouveaux arrivants attendus dans les prochains jours. La préfecture de Vakaga connaît des niveaux « d'urgence » d'insécurité alimentaire et l'augmentation des besoins alimentaires avec les nouveaux arrivants du Soudan met à rude épreuve les ressources déjà limitées du PAM dans le pays.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

14 mai 2023 à 12:05

