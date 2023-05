Un film de China Matters : Comment une figure légendaire diffuse la culture et le courage





PÉKIN, 14 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Wukong, ou le Roi singe, est un personnage héroïque bien connu des légendes chinoises. Issues de la culture chinoise, les histoires mettant en scène Sun Wukong, telles que Born in a Stone, Havoc in Heaven (titre français : Le Roi des singes) et The Leaf-Palm Fan, ont été présentées au reste du monde. Pour aider à populariser les histoires de Sun Wukong au Moyen-Orient, un court métrage d'animation intitulé Be the Sun Wukong in Your World raconte une histoire de défi et de courage.

Ce court métrage d'animation raconte l'histoire d'un garçon jordanien nommé Mudd, qui était timide et peu confiant. Son père lui offre une figurine et des livres de Sun Wukong. Accompagné de Sun Wukong, il devient plus courageux et plus confiant. Une fois grand, il encourage à son tour les autres en leur racontant les histoires de Sun Wukong.

« L'émerveillement n'est pas créé par la puissance divine, mais par un effort continu, disent-ils à la fin du court métrage d'animation. Soyez le Sun Wukong de votre monde, soyez le héros que vous avez vous-même créé. » Diffusant son histoire de la Chine au Moyen-Orient, Sun Wukong se lance dans une toute nouvelle aventure.

Ce court métrage d'animation est coproduit par State Investment Development Corporation et China Matters. Grâce à l'histoire de Sun Wukong, le public du Moyen-Orient et d'autres régions auront un meilleur accès à la culture traditionnelle chinoise.

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=06X_LLYHW2k

Vidéo - https://youtu.be/06X_LLYHW2k

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735490/China_Matters_Logo.jpg

14 mai 2023 à 11:13

