Semaine de la police 2023 - Des policiers et policières à la rencontre des communautés qu'ils protègent





QUEBEC, le 14 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la Semaine de la police, qui se déroule du 14 au 20 mai sous le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen ». Ce thème souligne l'importance de démystifier le travail policier auprès des citoyens et de reconnaître le rôle essentiel des corps de police pour assurer la sécurité de la population.

Cette semaine annuelle représente une occasion pour les corps de police de tenir des événements pour faire connaître les réalités du milieu policier et des communautés qu'ils desservent. Pour l'occasion, les citoyens sont invités à participer aux différentes activités qui seront organisées aux quatre coins du Québec.

Citation :

« Je tiens à saluer tous les policiers et policières du Québec. Votre métier demande beaucoup de courage, de persévérance, de sang-froid, de polyvalence, de jugement, et il comporte son lot d'émotions fortes. Lorsqu'il s'agit de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et réprimer le crime, de secourir les victimes, bref de protéger la population, vous êtes au rendez-vous! Je suis fier de pouvoir compter sur des services de police aussi compétents. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La Semaine de la police existe depuis 1971 au Québec.

Pendant la Semaine de la police se tient la Journée de reconnaissance policière. Cet événement permet au ministère de la Sécurité publique d'exprimer sa gratitude et sa fierté envers les policiers du Québec en remettant des décorations et des citations.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

14 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :