LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS AU COLLÉGIAL ONT « MAL » À LEUR ORDRE PROFESSIONNEL

ALMA, QC, le 14 mai 2023 /CNW/ - L'AEESICQ (Association des Enseignantes et Enseignants en Soins Infirmiers des Collèges du Québec) tient à réagir aux dernières communications concernant l'examen professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, qui serait d'origine américaine. L'AEESICQ tient à souligner le travail de l'équipe du commissaire à l'admission des professions et aurait espéré que l'OIIQ en tienne compte dans leurs réflexions mais force est d'admettre que tel n'est pas le cas.

L'AEESICQ aurait souhaité, tel que recommandé dans le rapport du commissaire, qu'un comité formé de tous les partenaires impliqués, réfléchisse d'abord à la pertinence d'un examen professionnel, et si cette pertinence est reconnue, qu'une réflexion en profondeur soit effectuée afin que cet examen soit exempt de tout biais et qu'il mesure les éléments essentiels pour exercer la profession infirmière en tant que novice au Québec.

Pourquoi tant d'années à dénigrer la formation collégiale qui, pendant plus de 50 ans, a formé la majorité des infirmières du Québec, qui sont encore à l'oeuvre aujourd'hui. Ce n'est que depuis les 10 dernières années que cette majorité est devenue une minorité (environ 40%). Il est permis de penser que la peur a renversé la tendance. L'AEESICQ croit toujours que les programmes dispensés au collégial sont d'une grande qualité et correspondent pleinement au rôle des infirmières en 2023.

L'AEESICQ aurait apprécié que l'Ordre professionnel fasse preuve d'humilité et ne s'ingère pas dans les décisions qui relèvent de l'enseignement supérieur ainsi que de l'Office des professions. Il aurait été souhaitable que soient prises en compte les recommandations du commissaire et que cesse le jugement envers la formation au collégial prétextant la protection du public. Mais au contraire, unilatéralement, l'OIIQ annonce déjà une modification majeure à l'examen sans attendre les futures recommandations du commissaire à l'admission des professions ni les opinions des différents partenaires.

Un courriel en provenance de l'OIIQ auprès des départements de soins infirmiers des cégeps a été envoyé le 12 mai 2023 afin de leur mentionner qu'ils seront invités à une rencontre d'informations concernant le nouvel examen de type NCLEX-RN pour 2024. Il est important de noter qu'en janvier 2023, l'AEESICQ avait manifesté son désir de participer aux décisions entourant l'examen professionnel, ce qui, bien évidemment, n'a pas été considéré. Au contraire, l'AEESICQ n'a eu aucun mot à dire dans les réflexions menant à cette prise de position tel que suggéré dans le rapport du commissaire.

Il faut rappeler que personne ne sait ce qui arrivera aux finissantes en soins infirmiers du réseau collégial qui ont passé l'examen du mois de mars 2023 et qui le passeront en septembre2023 car le débat entourant la qualité de l'examen actuel semble être dévié vers la nouvelle allure du futur examen américain en 2024. Pendant ce temps, les finissantes ne sont pas informées des modalités qui seront appliquées pour déterminer la réussite de leur examen professionnel. Il est aussi préoccupant que l'OIIQ semble ne pas tenir compte de l'anxiété générée par ce tourment entourant l'examen.

L'AEESICQ suggère, un moratoire sur ce dossier et qu'aucune décision ne soit prise tant que tous les partenaires impliqués n'aient été consultés. L'AEESICQ espère que la prochaine élaboration de l'examen professionnel tiendra compte, entre autres, du processus suggéré dans les recommandations du commissaire.

L'AEESICQ est une association à laquelle l'adhésion des membres, des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 d'entre eux adhèrent à l'association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en faisant valoir la complexité du rôle d'enseignante et d'enseignant en soins infirmiers. L'AEESICQ accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui oeuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges. Toutes les enseignantes en soins infirmiers sont membres de l'OIIQ.

14 mai 2023 à 09:00

