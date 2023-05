/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Ouverture du congrès de la CSN - La présidente Caroline Senneville présente le rapport du comité exécutif et rencontre les médias/





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la journée d'ouverture de son congrès trisannuel, la présidente de la CSN, Caroline Senneville, tiendra un point de presse tout de suite après avoir livré son allocution, laquelle revisitera les dossiers chauds présents et à venir. Elle fera une analyse particulièrement engagée des contextes sociopolitique et socioéconomique du Québec actuel. Le tout sous deux grands thèmes qui guideront les congressistes : les nombreuses transformations du monde du travail et le rapport de force syndical. Un point de presse suivra.

Tenu du 15 au 19 mai, le congrès de la CSN accueillera près de 2?000 participantes et participants. Plus haute instance de la confédération, ce rassemblement permet aux centaines de syndicats présents de se prononcer démocratiquement sur les grands thèmes qui orienteront les actions de la centrale syndicale au cours des prochaines années.

AIDE-MÉMOIRE

1. Allocution de la présidente

Lundi 15 mai, 14 h 30

Durée : environ 45 minutes

Salle 517 du palais des congrès de Montréal, 5e étage

2. Point de presse suivant l'allocution de la présidente

Lundi 15 mai, 15 h 40

Salle de presse du congrès, 5e étage

NB. Les représentants des médias qui souhaitent assister à des portions du congrès sont les bienvenus en tout temps. Merci de passer à l'accueil.

Consultez le programme du congrès et les documents afférents.

