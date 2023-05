Les résultats de l'étude clinique de phase I de l'anticorps bifonctionnel PD-1/CTLA-4 Iparomlimab/Tuvonralimab de Qilu Pharma, publiés en ligne dans le Journal of Hematology & Oncology





JINAN, Chine, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 mai 2023, le Journal of Hematology & Oncology (JHO, facteur d'impact 2022 de 23,168) a publié les résultats de l'étude clinique de phase I de l'anticorps bifonctionnel d'immunothérapie de Qilu Pharma, QL1706 (J Hematol Oncol. 8 mai 2023 ;16(1):50). Cette étude est le premier grand essai clinique de phase I du QL1706 chez l'homme, et a été menée par le professeur Li Zhang et son équipe du Sun Yat-sen University Cancer Center. Les résultats confirment l'utilité de la double immunothérapie chez les patients atteints de tumeurs solides avancées.

QL1706 est un double bloqueur bifonctionnel développé par Qilu Pharma en utilisant la nouvelle plateforme technologique d'anticorps MabPair pour produire simultanément deux anticorps monoclonaux dans une seule cellule, l'anticorps PD-1 IgG4 Iparomlimab et l'anticorps CTLA-4 IgG1 Tuvonralimab. L'anticorps CTLA-4 a une demi-vie d'élimination plus courte in vivo, avec une exposition plus courte aux anticorps CTLA-4 dans un cycle de dosage.

Au total, 518 patients ont été recrutés pour cette étude, dont 99 patients dans l'étude d'escalade de dose de phase I qui ont reçu une dose unique de QL1706 (par voie intraveineuse, toutes les 3 semaines) à 0,3-10 mg/kg afin de déterminer la dose maximale tolérée (DMT), la dose recommandée en phase II (DP2), la sécurité, la pharmacocinétique (PK) et la pharmacodynamique (PD) du QL1706. Dans l'étude de phase Ib, 419 patients atteints de tumeurs solides avancées ont reçu 5 mg/kg (RP2D) de QL1706 (administré toutes les 3 semaines) pour évaluer l'efficacité préliminaire du QL1706 dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), du carcinome nasopharyngé (NPC), du cancer du col de l'utérus (CC) et d'autres tumeurs solides.

L'incidence des effets indésirables liés au traitement (EIT) était de 74,9 % (388/518) chez tous les patients, 16 % des EIT étant de grade 3 ou plus. Trente patients (5,8 %) se sont retirés de l'étude en raison d'effets indésirables liés au traitement. Les effets indésirables les plus fréquents étaient les éruptions cutanées (19,7 %), l'hypothyroïdie (13,5 %) et le prurit (13,3 %). L'incidence des effets indésirables liés à l'immunité (irAE) était de 46,1 % (239/518) et de 8,1 % pour les effets indésirables de grade 3 ou plus.

Une évaluation complète a permis de déterminer que la dose de référence (RP2D) du QL1706 était de 5 mg/kg. Dans le cadre de la phase Ib, les patients ont été traités avec le QL1706 à la dose de référence (RP2D). Le suivi médian était de 9,5 mois. Le taux de réponse objective (ORR) était de 16,9 % (79/468) et la durée médiane de la réponse (DoR) était de 11,7 mois (IC 95 %, 8,3 - non atteint). Dans le cancer du col de l'utérus, le carcinome nasopharyngé, le cancer du poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules, l'ORR était respectivement de 27,3 % (15/55), 24,5 % (27/110), 23,1 % (6/26) et 14,0 % (17/121). L'ORR pour les cancers du poumon non à petites cellules, les carcinomes nasopharyngés et les cancers du col de l'utérus n'ayant jamais été traités par immunothérapie était de 24,2 %, 38,7 % et 28,3 %, respectivement.

L'essai clinique de phase I du QL1706 a montré que le QL1706 est sûr et bien toléré. Le QL1706 a montré un bon ORR dans les tumeurs solides avancées et un ORR plus élevé dans le carcinome nasopharyngé, le cancer du col de l'utérus et le cancer du poumon. Le QL1706 associé à une chimiothérapie fait actuellement l'objet d'un certain nombre d'essais cliniques de phase III dans le cancer du col de l'utérus, le traitement adjuvant du CPNPC, le CPNPC avancé et le carcinome nasopharyngé.

Le professeur Li Zhang du Sun Yat-sen University Cancer Center a déclaré : « Le QL1706 est le premier produit de Mabpair ciblant les anticorps PD-1 et CTLA-4, et l'article publié présente la première grande étude de phase I du QL1706 chez l'homme. Les résultats ont montré que le QL1706 était bien toléré dans les tumeurs solides avancées et qu'il avait une bonne activité antitumorale dans le CPNPC avancé, le carcinome nasopharyngé, le cancer du col de l'utérus et d'autres tumeurs. Cette étude apporte un soutien solide à la poursuite de la recherche clinique sur le QL1706, qui devrait devenir une nouvelle approche de l'immunothérapie double. Nous espérons que cette double immunothérapie innovante sera mise à la disposition des patients le plus rapidement possible. »

