Xinhua Silk Road : Wuliangye, le fabricant chinois de baijiu, fait partie des 50 marques chinoises les plus prisées des étrangers





PÉKIN, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le principal fabricant chinois de baijiu, a une fois de plus été inscrit comme l'une des 50 marques chinoises les plus prisées par les étrangers lors de l'activité « Give a Like for My Favorite China's Brands (2022-2023) » diffusée mercredi soir à Shanghai.

Organisé par le projet des marques nationales de l'agence de presse Xinhua, le China Economic Information Service, le magazine China Today et China.org.cn, l'événement vise à promouvoir les réalisations des marques nationales chinoises et à améliorer leur reconnaissance mondiale.

Au cours de la période de vote en ligne d'un mois, les consommateurs du monde entier ont voté pour leurs marques chinoises préférées via plus de 100 plateformes de médias grand public. Wuliangye a pris la tête du vote en ligne et est finalement devenue la marque d'alcool avec le plus de votes.

Depuis quelques années, Wuliangye accélère son implantation mondiale et promeut régulièrement son processus de mondialisation via la création de trois centres de marketing internationaux en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique, et par la mise en place des centres de dégustation dans des villes à l'étranger.

Wuliangye a également été intégrée profondément dans les plateformes internationales comme la China International Import Expo, l'APEC et le Forum Boao pour l'Asie afin de montrer la marque de baijiu chinois au monde.

En 2023, Wuliangye a vu sa valeur de marque atteindre 30,29 milliards de dollars américains, en hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente, se classant au 59e rang de la liste « Global 500 2023 » publiée par Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation de marque de premier plan.

À l'avenir, Wuliangye continuera d'améliorer la qualité des produits, la valeur de la marque et la connotation culturelle. L'entreprise poursuivra également ses efforts afin de construire une marque chinoise haut de gamme de baijiu avec une influence mondiale et de promouvoir l'excellente culture traditionnelle chinoise et le baijiu chinois dans le monde entier.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/334039.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2075662/Wuliangye.jpg

13 mai 2023 à 13:24

