/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations du secteur public - Le Front commun manifestera lors du congrès de la CAQ/

SHERBROOKE, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Alors que les négociations du secteur public entrent dans une phase d'intensification de la mobilisation, plus d'un millier de personnes sont attendues dès 11 h 30 demain, le 13 mai 2023, pour une manifestation du Front commun lors du congrès de la Coalition Avenir Québec (CAQ) - au Centre de foires de Sherbrooke - afin de revendiquer de meilleurs salaires et une amélioration nécessaire des conditions de travail dans les réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Les porte-paroles du Front commun François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ ainsi que Robert Comeau, président de l'APTS, s'adresseront aux médias à 11 h 45 en marge de cette manifestation.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation du Front commun Quand : Samedi 13 mai 2023 à 11 h 45 Qui : François Enault, premier vice-président de la CSN Éric Gingras, président de la CSQ Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ Robert Comeau, président de l'APTS Où : Devant le Centre de foires de Sherbrooke 1600, boul. du Plateau-St-Joseph Sherbrooke (Québec) J1L 0C8



Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43?916 $?;

Retard salarial : -11,9 %?;

Retard de rémunération globale : -3,9 %?;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420?000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

13 mai 2023 à 05:30

