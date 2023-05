Le président Bill Clinton prendra la parole lors du 10e Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie





Le président Bill Clinton, fondateur et président du conseil d'administration de la Fondation Clinton et 42e président des États-Unis, s'adressera au Sommet mondial 2023 sur la sécurité des patients, la science et la technologie (WPSSTS) de la Patient Safety Movement Foundation (PSMF). Ce sommet en personne marque le 10e anniversaire de l'organisation à but non lucratif et se tiendra à Newport Beach, en Californie, du 1er au 2 juin.

Le président Clinton soutient depuis longtemps la Patient Safety Movement Foundation. L'année dernière, il a reçu le prix humanitaire Joe Kiani, qui porte le nom du fondateur de la PSMF et récompense les personnes qui se sont engagées dans la mission de la fondation. Lors de sommets précédents, il a abordé des sujets allant des dangers de l'épidémie d'opioïdes à la nécessité de concentrer les budgets de la santé sur les principaux problèmes de sécurité des patients entraînant des décès prématurés à l'hôpital.

Les participants auront également l'occasion d'entendre des leaders de la santé tels que Liam Donaldson, Jannicke Mellin-Olsen, Michael Durkin, Don Berwick, Anthony Staines, Peter Pronovost, Jeremy Hunt, Neelam Dhingra, Michelle Schreiber, Eric Horvitz, Sue Sheridan, Leah Binder, Ruth Ann Dorrill et Peter Zeiss.

« Nous sommes très honorés que le président Clinton soutienne à nouveau notre sommet annuel », déclare Michael Ramsay, PDG de la Patient Safety Movement Foundation. « Sa foi en notre mission au cours des dix dernières années nous a aidés non seulement à mettre en évidence les lacunes critiques en matière de sécurité dans notre système de santé, mais aussi à démontrer que ZÉRO préjudice aux patients est possible. »

Le sommet est ouvert à toute personne cherchant à planifier activement des solutions liées aux principaux défis de sécurité des patients qui causent des dommages et des décès évitables aux patients dans les hôpitaux et les établissements de santé du monde entier. Pour vous inscrire au sommet 2023 ou pour en savoir plus sur l'événement, rendez-vous sur : https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/

S'appuyant sur toute une vie de service public, le président Clinton a créé la Fondation Clinton sur la simple conviction que tout le monde mérite une chance de réussir, que chacun a la responsabilité d'agir et que nous réussissons tous mieux lorsque nous travaillons ensemble. Depuis plus de vingt ans, ces valeurs dynamisent les efforts de la Fondation pour relever les grands défis, notamment les besoins urgents en matière de santé publique, comme rendre les médicaments contre le VIH/sida plus abordables, proposer des aliments et des boissons plus sains dans les écoles, soutenir le développement de la petite enfance et s'attaquer à la crise de l'overdose.

À PROPOS DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani a fondé la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) à but non lucratif pour éliminer les erreurs médicales évitables dans les hôpitaux. Son équipe a travaillé avec des experts en sécurité des patients du monde entier afin de créer des pratiques fondées sur des preuves exploitables (AEBP) qui relèvent les principaux défis. Les AEBP sont disponibles en ligne gratuitement pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont encouragés à s'engager formellement envers le ZÉRO décès évitable et les entreprises de technologie de la santé sont invitées à signer l'Open Data Pledge visant à partager leurs données pour pouvoir développer des algorithmes prédictifs capables d'identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent mortelles. Le Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie de la Fondation rassemble toutes les parties prenantes, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les entreprises de technologie médicale, les employeurs gouvernementaux et les payeurs privés. La PSMF a été créée grâce au soutien de la Fondation Masimo pour l'éthique, l'innovation et la concurrence dans les soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur psmf.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 mai 2023 à 02:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :