M. Du Guoyong, secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale du Ruban de la Paix et directeur général du comité polonais, a accompagné M. Bauluo Zhang, président de la bourse européenne GDE, et d'autres dirigeants lors d'une visite à Marcin Marzec, maire de Sandomierz, dans la province de Sainte-Croix, en Pologne. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur la cotation et le financement du projet d'agriculture numérique à la bourse GDE. En présence de Marcin Marzec, maire de Sandomierz, WMBT Holdings a signé un accord de coopération avec la société locale Sad Sandomierski afin de promouvoir conjointement le projet d'agriculture numérique.

Le projet d'agriculture numérique vise à numériser 10 millions de pommiers à Sandomierz et à créer une plateforme d'investissement numérique. Les investisseurs auront la possibilité d'acquérir une partie de la production des pommiers, notamment du vin de pomme, des chips de pomme, des jus fonctionnels, etc. sur une période de 10 ans. En outre, ils pourront également obtenir des crédits carbone pour des milliers d'hectares de vergers en achetant des lots d'actifs numériques. Chaque paquet aura la possibilité de lier une identité numérique de citoyen polonais (UE), ce qui offrira d'autres avantages et opportunités.

Le marché mondial de la pomme étant évalué à environ 60 milliards de dollars et l'Europe représentant 30 % de la consommation totale, la demande de produits alimentaires biologiques et sains ne cesse de croître. Le projet d'agriculture numérique vise à tirer parti de cette tendance en offrant une solution transparente et durable pour la culture des pommes. Grâce à ce projet, les investisseurs ont accès à un actif numérique vert et durable représentant une part des revenus commerciaux issus des récoltes de pommes et des produits connexes. La flexibilité dans le choix des rendements permet aux investisseurs de personnaliser leurs préférences d'investissement.

La Pologne, connue pour son climat favorable, son sol fertile et sa grande expérience de la culture des pommes, est l'un des plus grands producteurs de pommes au monde, avec une part de 10 % du marché mondial. Sandomierz, située dans la province de Sainte-Croix, est une région clé pour la culture des pommes.

Cet effort de collaboration permet non seulement d'assurer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi de séduire les consommateurs qui accordent de l'importance aux pratiques éthiques et environnementales. En s'alignant sur les pratiques agricoles durables et les produits alimentaires fonctionnels, le projet d'agriculture numérique cible les agriculteurs, les investisseurs et les consommateurs à la recherche d'options responsables et respectueuses de l'environnement.

Le partenariat entre WMBT Holdings, le gouvernement de Sandomierz et l'entreprise locale Sad Sandomierski tire parti de l'expertise agricole traditionnelle grâce à des solutions numériques innovantes. En démocratisant l'accès aux investissements agricoles par le biais de la plateforme d'investissement numérique, le projet permet aux investisseurs de contribuer activement à des pratiques agricoles durables et de récolter des bénéfices tangibles.

Cette initiative de collaboration illustre l'engagement de WMBT Holdings à faire progresser l'agriculture durable grâce à la technologie. Le projet crée un précédent dans la fusion de l'innovation numérique et de l'agriculture, ouvrant la voie à l'avenir du secteur.

Alors que WMBT Holdings et le gouvernement de Sandomierz mènent la charge dans la révolution de l'agriculture numérique, ils s'attendent à ce que le projet réussisse à transformer l'industrie de la pomme en Pologne et à établir de nouvelles références pour les investissements agricoles dans le monde entier.

En conclusion, la collaboration entre WMBT Holdings et le gouvernement de la ville de Sandomierz en Pologne marque une étape importante dans le domaine de l'agriculture numérique. Elle démontre le vaste potentiel des actifs numériques pour favoriser le développement durable, améliorer la transparence des investissements et stimuler la croissance économique. Le projet d'agriculture numérique est sur le point de révolutionner l'industrie de la pomme en Pologne et d'établir une nouvelle norme pour les investissements agricoles à l'échelle mondiale.

