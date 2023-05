Élections 2023 au Barreau - LE BARREAU DU QUÉBEC ANNONCE LES RÉSULTATS DU SCRUTIN 2023





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le scrutin électronique du Barreau du Québec visant à élire cinq membres du Conseil d'administration s'est clôturé à 16 h aujourd'hui.

Les candidats suivants ont été élus au suffrage et se joindront au prochain Conseil d'administration du Barreau du Québec :

Me Extra Junior Laguerre

Administrateur | 2 ans | Montréal | Élu

Me Mylène Lemieux-Ayotte

Administratrice | 2 ans | Montréal | Élue

Me Caroline Gagnon

Administratrice | 2 ans | Québec | Élue

Me Elhadji Madiara Niang

Administrateur | 2 ans | Québec | Élu

Me Simon Tremblay

Administrateur | 2 ans | Laval | Élu

Rappelons par ailleurs que le 28 mars dernier, Me Catherine Claveau, actuelle bâtonnière du Québec, a été réélue par acclamation pour un second mandat de deux ans. Me Marcel-Olivier Nadeau a pour sa part été réélu par acclamation comme administrateur pour les sections de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le taux de participation au scrutin 2023 a été de 8,35 % pour Montréal, 13,64 % pour Québec et 8,58 % pour Laurentides-Lanaudière, Laval et Outaouais.

Un rapport officiel détaillé sur les résultats des élections 2023 a été produit par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

