Takeda génère une solide croissance des revenus et des bénéfices durant l'exercice 2022 ; la politique d'allocation des capitaux mise à jour reflète les progrès réalisés en termes de désendettement et la confiance dans les perspectives de croissance

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) annonce aujourd'hui de solides résultats financiers pour l'exercice 2022 (période terminée le 31 mars 2023), atteignant ou dépassant les prévisions de la direction, grâce à la performance de ses produits de croissance et de lancement.

Christophe Weber, président et CEO de Takeda :

« L'exercice 2022 a été une nouvelle année de solides performances pour Takeda, illustrant la mise en oeuvre réussie de notre stratégie commerciale et les progrès de notre portefeuille de projets innovants, ce qui nous a permis de fournir des traitements véritablement transformateurs aux patients. Parmi les principaux jalons de notre portefeuille de projets figurent les premières approbations pour notre vaccin contre la dengue QDENGA®, les résultats positifs de phase avancée pour TAK-755 et fazirsiran, et l'acquisition de TAK-279 pour les maladies à médiation immunitaire. »

« Nous avons mis à jour notre politique d'allocation de capital pour refléter les progrès réalisés en termes de désendettement et notre nouvelle phase d'investissement pour la croissance et le rendement actionnarial. Nous avons adopté une politique progressive en matière de dividendes visant à augmenter ou à maintenir le dividende d'une année sur l'autre, et pour l'exercice 2023, nous avons l'intention d'augmenter le dividende afin de souligner la confiance dans notre profil de croissance. »

« Bien que nous anticipions des vents contraires temporaires au cours de l'exercice 2023 en rapport avec l'arrivée de génériques et la baisse de la demande de vaccins contre le coronavirus, nous sommes convaincus que la forte dynamique de nos produits de croissance et de lancement stimulera un retour à la croissance à court terme. Nous continuerons à renforcer notre compétitivité à long terme grâce à des investissements dans la R&D ainsi que dans les données et les technologies, alors que nous réalisons notre objectif d'améliorer la santé des personnes et d'offrir un avenir plus radieux au monde. »

Costa Saroukos, responsable financier, Takeda :

« Je suis heureux d'annoncer que Takeda a atteint ou dépassé les prévisions de la direction au cours de l'exercice 2022 et a enregistré un bénéfice d'exploitation de base record de près de 1 200 billions de yens. Notre performance brute et bénéficiaire a été tirée par nos produits de croissance et de lancement, qui ont augmenté de 19 % à taux de change constant. »

« Notre discipline financière et notre solide flux de trésorerie disponible nous ont permis de désendetter rapidement, tout en investissant dans la croissance. En conséquence, nous prévoyons une augmentation du dividende pour la première fois en 15 ans, passant de 180 yens à 188 yens par action. »

« Nos perspectives pour l'exercice 2023 reflètent les défis liés à l'impact anticipé des génériques et à la réduction des contributions des vaccins contre le coronavirus, mais nous prévoyons toujours de générer un bénéfice d'exploitation de base supérieur à 1 billion de yens. Nos prévisions du taux de croissance du BPA déclaré sont également influencées par des éléments ponctuels qui ne reflètent pas la dynamique de notre activité principale. Nous restons confiants dans nos perspectives de croissance et notre augmentation prévue du dividende témoigne cette confiance. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Résultats pour l'exercice 2022 clos le 31 mars 2023 (en milliards de yens,

sauf pour les

pourcentages et les

montants par action) DÉCLARÉ DE BASE(c) (non IFRS)(a) FY2022 vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation % réelle) FY2022 vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation % réelle) vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation % TCC(d)) Revenu 4 027,5 +12,8 % 4 027,5 +17,7 % +3,5 % Bénéfice d'exploitation 490,5 +6,4 % 1 188,4 +24,4 % +9,1 % Marge 12,2% -0,7pp 29,5% +1,6pp Bénéfice net 317,0 +37,8 % 866,4 +30,5 % +13,1 % BPA (yen) 204 +38,8 % 558 +31,5 % +13,9 % Trésorerie d'exploitation 977,2 -13,0 % Trésorerie disponible (non IFRS)(a)(b) 446,2 -52,7 % (a) De plus amples informations sur les mesures non IFRS de Takeda sont disponibles sur le site des relations avec les investisseurs de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Nous définissons la trésorerie disponible comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, moins l'acquisition d'immobilisations corporelles, les actifs incorporels et les investissements, ainsi que la suppression de toute autre trésorerie qui n'est pas disponible pour une utilisation commerciale immédiate ou générale par Takeda, plus le produit des ventes d'immobilisations corporelles, ainsi que des ventes de placements et d'activités, nets de trésorerie et d'équivalents de trésorerie cédés. (c) Les résultats de base ajustent nos résultats déclarés calculés et présentés conformément aux IFRS pour exclure l'effet d'éléments non liés aux opérations de base de Takeda, tels que, dans la mesure applicable pour chaque poste, les éléments non récurrents, les effets comptables des achats et les coûts de transaction connexes, ainsi que l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels et autres produits et charges d'exploitation. (d) La variation du TCC (taux de change constant) élimine l'effet des taux de change des comparaisons en glissement annuel en traduisant les résultats déclarés ou de base pour la période en cours en utilisant les taux de change correspondants de la même période de l'exercice précédent.

MISES À JOUR COMMERCIALES DANS CINQ SECTEURS D'ACTIVITÉ CLÉS

La croissance des principaux secteurs d'activité de Takeda pour l'exercice 2022 a été principalement tirée par les produits de croissance et de lancement1, qui a enregistré un revenu déclaré de 1 594,8 milliards de yens, soit une augmentation de 19 % sur une base de taux de change constant (TCC).

Gastroentérologie (GI) , avec 1 094,5 milliards de yens de revenus déclarés, a augmenté de 8,7 % sur une base TCC, tiré par ENTYVIO ® (colite ulcéreuse (CU) et maladie de Crohn (MC)), qui se développe grâce aux lancements continus de la formulation sous-cutanée, et aux États-Unis est devenu l'agent biologique numéro un pour la maladie inflammatoire de l'intestin (CU et MC combinées, soutenu par des données trimestrielles de partage qui prennent mieux en compte les différences dans les schémas posologiques).

, avec 1 094,5 milliards de yens de revenus déclarés, a augmenté de 8,7 % sur une base TCC, tiré par ENTYVIO (colite ulcéreuse (CU) et maladie de Crohn (MC)), qui se développe grâce aux lancements continus de la formulation sous-cutanée, et aux États-Unis est devenu l'agent biologique numéro un pour la maladie inflammatoire de l'intestin (CU et MC combinées, soutenu par des données trimestrielles de partage qui prennent mieux en compte les différences dans les schémas posologiques). Maladies rares , avec 723,4 milliards de yens de revenus déclarés, soit une hausse de 4,8 % sur une base TCC. Les ventes de TAKHZYRO ® (angiooedème héréditaire) ont augmenté de 25 % sur une base TCC, principalement tirées par l'expansion du marché prophylactique, une expansion géographique continue et une forte demande des patients. Les ventes de LIVTENCITY ® (infection/maladie à cytomégalovirus post-transplantation) s'élèvent à 10,5 milliards de yens, tirées par la solide dynamique de lancement aux États-Unis et l'expansion géographique avec l'approbation de la Commission européenne en novembre 2022.

, avec 723,4 milliards de yens de revenus déclarés, soit une hausse de 4,8 % sur une base TCC. Les ventes de TAKHZYRO (angiooedème héréditaire) ont augmenté de 25 % sur une base TCC, principalement tirées par l'expansion du marché prophylactique, une expansion géographique continue et une forte demande des patients. Les ventes de LIVTENCITY (infection/maladie à cytomégalovirus post-transplantation) s'élèvent à 10,5 milliards de yens, tirées par la solide dynamique de lancement aux États-Unis et l'expansion géographique avec l'approbation de la Commission européenne en novembre 2022. Thérapies plasmatiques en immunologie , avec un revenu déclaré de 678,4 milliards de yens, a enregistré une croissance exceptionnelle de 15,3 % sur une base TCC. La croissance a été tirée par la hausse des ventes de produits immunoglobines (immunodéficience primaire, neuropathie motrice multifocale et thérapies immunoglobines sous-cutanées), avec une croissance de 16 % sur une base TCC, en particulier aux États-Unis dans un contexte d'assouplissement des pressions pandémiques couplées à l'augmentation de l'offre. La forte croissance des produits d'albumine (principalement pour l'hypovolémie et l'hypoalbuminémie), à 19 % sur une base TCC, a été tirée par une demande soutenue aux États-Unis et en Chine.

, avec un revenu déclaré de 678,4 milliards de yens, a enregistré une croissance exceptionnelle de 15,3 % sur une base TCC. La croissance a été tirée par la hausse des ventes de produits immunoglobines (immunodéficience primaire, neuropathie motrice multifocale et thérapies immunoglobines sous-cutanées), avec une croissance de 16 % sur une base TCC, en particulier aux États-Unis dans un contexte d'assouplissement des pressions pandémiques couplées à l'augmentation de l'offre. La forte croissance des produits d'albumine (principalement pour l'hypovolémie et l'hypoalbuminémie), à 19 % sur une base TCC, a été tirée par une demande soutenue aux États-Unis et en Chine. Oncologie , avec 438,7 milliards de yens de revenu déclaré, a diminué de 14,4 % sur une base TCC en raison de l'arrivée de plusieurs génériques de VELCADE ® aux États-Unis en mai 2022. Outre VELCADE, tous les autres revenus ont totalisé 411,0 milliards de yens, une augmentation de 5 % en glissement annuel sur une base TCC, principalement tirée par ADCETRIS ® (lymphomes malins), qui a augmenté de 14 % sur une base TCC, en raison de la croissance en Argentine, en Italie et au Japon. ALUNBRIG ® (cancer du poumon non à petites cellules) a également augmenté de 35 % sur une base TCC, avec une forte demande en Europe, en Chine et dans les marchés de croissance et émergents. Au cours de l'exercice 2022, EXKIVITY ® a été approuvé en Chine pour le cancer du poumon non à petites cellules avec insertion de l'exon 20 de l'EGFR, et ALUNBRIG et ADCETRIS ont tous deux été inclus dans la liste nationale 2022 des médicaments remboursés en Chine.

, avec 438,7 milliards de yens de revenu déclaré, a diminué de 14,4 % sur une base TCC en raison de l'arrivée de plusieurs génériques de VELCADE aux États-Unis en mai 2022. Outre VELCADE, tous les autres revenus ont totalisé 411,0 milliards de yens, une augmentation de 5 % en glissement annuel sur une base TCC, principalement tirée par ADCETRIS (lymphomes malins), qui a augmenté de 14 % sur une base TCC, en raison de la croissance en Argentine, en Italie et au Japon. ALUNBRIG (cancer du poumon non à petites cellules) a également augmenté de 35 % sur une base TCC, avec une forte demande en Europe, en Chine et dans les marchés de croissance et émergents. Au cours de l'exercice 2022, EXKIVITY a été approuvé en Chine pour le cancer du poumon non à petites cellules avec insertion de l'exon 20 de l'EGFR, et ALUNBRIG et ADCETRIS ont tous deux été inclus dans la liste nationale 2022 des médicaments remboursés en Chine. Neuroscience, avec 637,7 milliards de yens de revenu déclaré, a augmenté de 12,1 % sur une base TCC, grâce à l'augmentation de la demande dans le TDAH chez l'adulte pour VYVANSE® aux États-Unis, en Europe et au Canada pour VYVANSE/ELVANSE. Les ventes de TRINTELLIX ont progressé de 2 % sur une base TCC en raison de fortes augmentations de parts de marché au Japon, tandis que la demande aux États-Unis a augmenté conformément avec la croissance du marché antidépresseur.

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE DE PROJETS

Takeda a continué à concrétiser sa capacité à apporter de nouvelles thérapies aux patients et à tirer parti de la dynamique actuelle dans son portefeuille de projets dynamique et diversifié. Les mises à jour depuis l'annonce au T3 2022 comprennent :

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA) pour l'utilisation élargie de TAKHZYRO (lanadelumab-flyo) pour la prophylaxie afin de prévenir les attaques d'angiooedème héréditaire chez les patients pédiatriques âgés de 2 à <12 ans. Avant cette approbation, les seules options de traitement prophylactique de routine approuvées pour les enfants âgés de 6 à <12 ans nécessitaient un dosage tous les trois à quatre jours. Les enfants de 2 à <6 ans atteints d'angiooedème héréditaire ne disposaient pas de traitement prophylactique approuvé, faisant de TAKHZYRO la première option de traitement prophylactique pour ce groupe d'âge.

Une étude de Phase 2b sur TAK-279, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase 2 (TYK2) hautement sélectif à prise quotidienne unique, a montré des résultats positifs chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. L'étude a atteint ses critères d'évaluation principaux et secondaires, et 33 % des patients ont obtenu une peau nette à 12 semaines (PASI 100) à la dose la plus élevée (30 mg). La plupart des événements indésirables étaient de gravité légère à modérée. TAK-279 passera à une étude de Phase 3 sur le psoriasis durant l'exercice 2023. En outre, Takeda anticipe les premiers résultats d'une étude de Phase 2b sur TAK-279 pour l'arthrite psoriasique au cours de l'exercice 2023.

QDENGA, le vaccin contre la dengue de Takeda, qui a reçu plusieurs approbations à ce jour, a été récemment approuvé par l'Agence brésilienne de surveillance de la santé (ANVISA) en mars 2023 pour une utilisation chez des personnes âgées de 4 à 60 ans pour se protéger contre les quatre sérotypes. QDENGA est le seul vaccin contre la dengue à être approuvé pour une utilisation indépendamment d'une exposition antérieure et sans nécessiter de tests préalables à la vaccination. Cette approbation marque la première approbation de QDENGA en Amérique latine alors que Takeda continue de réaliser des soumissions réglementaires dans d'autres pays endémiques de la dengue.

L''injection sous-cutanée d'ENTYVIO a reçu l'approbation de fabrication et de mise sur le marché au Japon en tant que traitement d'entretien pour les patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère qui ont présenté une réponse inadéquate au traitement conventionnel.

Les résultats de l'étude EARNEST de Phase 4 du védolizumab (ENTYVIO) ont démontré l'efficacité et atteint les critères d'évaluation principaux dans le traitement de la pochite chronique ou récurrente. Les critères principaux ont été atteints, les patients traités au védolizumab atteignant une rémission aux semaines 14 et 34. Le New England Journal of Medicine a publié les données dans un article intitulé « Vedolizumab for the Treatment of Chronic Pouchitis ».

La FDA des États-Unis a accepté d'examiner sa nouvelle demande de licence de produit biologique (BLA) en avril 2023 pour l'administration sous-cutanée expérimentale d'ENTYVIO (védolizumab) pour le traitement d'entretien chez les adultes atteints de CU modérément à gravement active après un traitement par induction par ENTYVIO en intraveineuse.

AUTRES PROGRÈS NOTABLES

Takeda s'engage à créer une valeur à long terme conforme à ses valeurs d'entreprise. Parmi les jalons importants en matière de durabilité sociale et environnementale au cours de l'exercice 2022 figurent :

Lors de la réunion 2023 du Forum économique mondial, Takeda a signé le Global Health Equity Network Zero Health Gaps Pledge, renforçant l'engagement de l'entreprise à identifier les inégalités mondiales et à fournir des solutions pour y remédier. En outre, Takeda continue de faire des progrès dans la promotion d'un écosystème inclusif où tout le monde a accès à des soins équitables, comme les programmes d'accès précoce et d'aide aux patients ou la promotion de la diversité dans les essais cliniques avec la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) et un partenariat avec Discovery Education, un chef de file mondial de l'edtech, qui nourrit un état d'esprit d'équité pour les étudiants et les éducateurs en matière de santé.

L'aspiration de Takeda est également de créer un environnement qui encourage l'apprentissage tout au long de la vie et un état d'esprit de croissance, permettant à ses talents de s'épanouir à l'intérieur et à l'extérieur de Takeda. Pour offrir des opportunités d'apprentissage individuel, personnalisé et de développement de carrière, nous avons lancé Bloom LXP en octobre 2022, une plateforme d'apprentissage en ligne qui fournit un point d'entrée unique pour tous les apprentissages chez Takeda. Plus de 65 % de nos employés ont déjà utilisé cette plateforme depuis son lancement.

La société a également conclu un accord virtuel d'achat d'électricité avec Enel North America pour son Seven Cowboy Wind Project, qui est maintenant opérationnel. Grâce à l'accord, Takeda devrait créer jusqu'à 350 000 mégawattheures (MWh) d'énergie renouvelable et de crédits associés par an, soit environ 20 % des émissions actuelles totales de gaz à effet de serre (GES) de Takeda. Conformément à la norme Corporate Net-Zero de l'initiative Science Based Targets, l'accord accélère également les progrès de Takeda vers son objectif zéro net dans ses opérations (Scopes 1 et 2) avant 2035 et souligne l'engagement de la société à fournir un niveau élevé de leadership environnemental, étant donné que le changement climatique et la pollution ont un impact tant sur la santé des patients que sur la santé humaine.

Perspectives 2023 (milliards de yens) PRÉVISIONS

EXERCICE 2023 EXERCICE 2023

ORIENTATION DE LA DIRECTION

Variation de base à TCC

(non IFRS) Revenu 3 840,0 Revenu de base 3 840,0 Baisse en % à un chiffre, fourchette basse Bénéfice d'exploitation déclaré 349,0 Bénéfice d'exploitation de base 1 015,0 Baisse proche de 10 % Bénéfice net déclaré 142,0 BPA déclaré (yens) 91 BPA de base (yens) 434 Baisse proche de 20 % Trésorerie disponible 400,0 - 500,0 Dividende annuel par action (yens) 188 Les prévisions de trésorerie disponible reflètent environ 180 milliards JPY de dépenses en capital liées à l'acquisition de TAK-279 à Nimbus (1 milliard USD) et à l'obtention d'une licence pour fruquintinib auprès de HUTCHMED (400 millions USD). Les 1,0 milliard USD liés à l'acquisition représentent la partie du paiement initial de 4,0 milliards USD versés à Nimbus en avril 2023 (900 millions USD), et qui devraient être réglés en août 2023 (100 millions USD). Pour plus de détails sur les résultats de l'exercice 2022 et d'autres informations financières de Takeda, y compris les hypothèses clés dans les prévisions et les orientations de la direction pour l'exercice 2023, veuillez consulter https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

À propos de Takeda

Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour les gens et d'un avenir plus radieux pour le monde. Nous cherchons à découvrir et à fournir des traitements transformant la vie dans nos domaines thérapeutiques et commerciaux clés, y compris les troubles gastrointestinaux, l'inflammation, les maladies rares, les thérapies plasmatiques, les neurosciences, l'oncologie et les vaccins. Avec nos partenaires, nous visons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des options thérapeutiques grâce à notre portefeuille de projets dynamique et diversifié. En tant que société biopharmaceutique basée sur des valeurs et axée la R&D, dont le siège social est situé au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos talents et la planète. Répartis dans 80 pays et régions, nos employés sont motivés par notre objectif et s'appuient sur les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour plus d'informations, visitez www.takeda.com.

